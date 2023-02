Dieser Elfjährige aus Ronsberg spendet 1000 Euro an das Tierheim Beckstetten

Seit dem Sommer hat Samuel (11) aus Ronsberg Weihnachtsdeko gebastelt, um mit dem Geld aus ihrem Verkauf das Tierheim zu unterstützen. Was den Buben antreibt.

Weil er Tiere mag, hat Samuel Hengeler bereits zum zweiten Mal fleißig gebastelt und einen Weihnachtsmarkt veranstaltet. 1000 Euro konnte er so sammeln und an das Tierheim in Beckstetten spenden. Bereits im Sommer hat er angefangen, erste Nikoläuse aus Holz zu basteln. Dazu kamen Kerzen, Schalen aus Beton und viele weitere Deko-Artikel. (Lesen Sie auch: Niedliches aus Thalhofen. Tierdrama mit Happy End: Warum Fohlen Voxl auf das Babyfläschchen angewiesen ist)

Schon als Siebenjähriger hat Samuel mit Straßenverkäufen begonnen

Angefangen hat alles damit, dass Samuel schon immer gern gebastelt hat und als Siebenjähriger einen kleinen Straßenverkauf begonnen hat. Seine Bastelarbeiten fanden großen Anklang. So entstand die Idee des Weihnachtsmarktes. Unterstützt wurde er beim Basteln von seinem Papa und seiner Tante. Mama Ingrid hat für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Viele Freunde, Bekannte und Nachbarn sind der Einladung zu Samuels privatem Weihnachtsmarkt gefolgt. „Das waren mehr, als wir erwartet haben, das hat mich sehr gefreut“, sagte Samuel. Preisschilder hingen freilich nicht an den Verkaufsgegenständen. Wer fündig wurde, konnte etwas in eine Spendenbox werfen. 1000 Euro kamen so zusammen.

Die Tierheimleiterin freute sich sehr und zeigte dem Bub aus Ronsberg das ganze Tierheim

Im Januar war es dann soweit und Samuel hat seine Spende an das Tierheim Beckstetten überreicht. Leiterin Melanie Kühn freute sich sehr, dass er an die Tiere gedacht hat und zeigte ihm noch das ganze Tierheim. Zusätzlich hatten auch die beiden befreundeten Mädchen Hannah Wetzer und Julie Hercher weitere 140 Euro an das Tierheim gespendet.