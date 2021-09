Endlich: Ab 3. Oktober kann in der Lengenwanger Kirche wieder Gottesdienst gefeiert werden

Wie es bei den Bauarbeiten in der katholischen Pfarrkirche St. Wolfgang in Lengenwang (Ostallgäu) vorangeht, und was 2022 dort noch saniert werden soll.

27.09.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Nach der aufwendigen Außensanierung der Pfarrkirche St. Wolfgang in Lengenwang ist nun in den zurückliegenden Monaten auch die Sanierung der Raumschale sowie die statische Sicherung der Kirchendecke erledigt worden. In der vergangenen Woche wurde die Lengenwanger Pfarrkirche daher endlich großenteils wieder ausgerüstet, berichtet Pfarrer Wolfgang Schnabel von der Pfarreiengemeinschaft Seeg.

Was ist mit der Kanzel? Dem Hochaltar und den Seitenaltären?

Die katholischen Gottesdienste in Lengenwang können ab dem Pfarrgottesdienst am Sonntag, 3. Oktober (Erntedanksonntag), um 9 Uhr daher wieder in der Lengenwanger Pfarrkirche gefeiert werden, sagt Pfarrer Schnabel. Und das, obwohl „aus wirtschaftlichen Gründen“ noch Teilgerüste für weitere Restaurierungsarbeiten stehen blieben. So sollen die Kanzel der Kirche, die beiden Seitenaltäre und der Hochaltar sowie die Bilder an der Empore noch im Frühjahr 2022 saniert werden.

„Noch riecht die Lengenwanger Wolfgangskirche nach frischer Farbe. Ich freue mich sehr, ab 3. Oktober wieder die Gottesdienste hier in der Pfarrkirche feiern zu können“, betont Pfarrer Schnabel. „Allen, die in den letzten Wochen und Monaten im Pfarrheim und im Kirchenzelt für einen würdigen Rahmen der Gottesdienste gesorgt haben sage ich ein herzliches ,Vergelt´s Gott!‘ “, fügt der Geistliche hinzu.

