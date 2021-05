Endlich wieder Minigolf spielen in Marktoberdorf!

Die Saison hat wieder begonnen auf der Anlage in der Schwabenstraße. Welches Freizeitvergnügen in Marktoberdorf auch wieder erlaubt ist.

16.05.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Mit raumgreifenden Bewegungen schwingt Andreas „Dresi“ Lang den Besen über die Bahnen, bevor wenig später die ersten Besucher den metallenen Schläger schwingen und versuchen, den Ball ins Loch zu bugsieren: Es ist wieder Minigolfzeit an der Anlage in der Schwabenstraße in Marktoberdorf. Die Spuren, die Herbst und Winter hinterlassen haben, sind beseitigt und die Corona-Inzidenzzahlen lassen es zu, dass die Menschen – in gebührendem Abstand – diesem beliebten Freizeitvergnügen nachgehen dürfen. Wer es sportlicher mag und höher hinaus will, der kann sein Geschick im Waldseilgarten „Klette am Ette“ am Ufer des Ettwieser Weihers probieren. „Endlich“, freut sich so mancher Besucher über die Lockerungen. Sie werten die Öffnung als Zeichen, dass ganz, ganz allmählich das normale Leben zurückkehren könnte.

