Bau von Windrad nahe Wald geht in die heiße Phase

Seit über zwei Jahren gibt es die Pläne für das 30 Meter hohe Windrad bei Wald. Nach Angaben der künftigen Betreiber soll die Anlage allen Prüfungen standhalten.

24.04.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Windenergie vorantreiben lautet die Devise der Politik, doch in der Praxis sieht vieles anders aus. Wer noch dazu ein privates Windrad auf seinem Grund aufstellen möchte, braucht viel Geduld und Ausdauer. So erfuhren es die Besucher der öffentlichen Sitzung des Walder Gemeinderates.

30 Meter hoch soll das Windrad bei Wald werden

Die Errichtung einer Kleinwindenergieanlage (Windrad) und die Weiterleitung bzw. die Genehmigung des Bauplanes scheint nach über zwei Jahren endlich in die „heiße Phase“ zu gehen. Windenergie für den Eigenbedarf – so lautet die Prognose eines großen Wirtschaftsunternehmens südlich von Wald – scheint sich jetzt zu verwirklichen. Das 30 Meter hohe Windrad (einschließlich der Rotorblätter) soll allen Prüfungen wie zum Beispiel Schattenwurf, Lärmschutz, Abstand, Naturschutz und vielem mehr standhalten und die fehlenden Unterschriften nachgereicht werden. So hofft es der Miteigentümer, der auch Mitglied im Gemeinderat ist und sich deshalb beim einstimmigen Beschluss enthielt.

Gemeinderat informiert sich über Bebauungsplan

Über die 2. Änderung und Erweiterung der Bauleitplanung „Ortskern Wald“ informierte ein Mitarbeiter der Firma Abtplan aus Kaufbeuren die Anwesenden. Es ging um die Aufstellung des Bebauungsplanes für dieses Mischgebiet, in dem neben einem Gewerbegebiet zwei- bis dreigeschossige Häuser mit Tiefgarage entstehen sollen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ortskern Wald“. Die Änderung und Erweiterung für das Mischgebiet mit drei Bauplätzen beinhaltet auch den Teilbereich Wohnen, vor allem „Wohnen im Alter“ Das komplette Plangebiet umfasst ca. 0,57 Hektar Fläche. Nach dem einstimmigen Beschluss erfolgte der Auftrag an die Firma Abtplan, alles für eine Auslegung des Bebauungsplanes vorzubereiten.

Baugebiet in Wald muss erschlossen werden

Ein weiteres Thema war die erneute Bekanntmachung über den Entwurf und die Vergabe der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Osteranger Süd“. Die Bekanntmachung wird nach den Worten von Bürgermeisterin Johanna Purschke vom 24. April bis einschließlich 24. Mai 2023 wiederholt und ist am Rathaus, bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seeg und auf der Homepage der Gemeinde Wald einzusehen. Die Infoveranstaltung für dieses Bauvorhaben findet in Verbindung mit der Bürgerversammlung statt. Für Los 1 ist die Gemeinde zuständig, für Los 2 der Wasserbeschaffungsverband. Für die Gemeinde ist die Ausschreibung für die Straßen- und Kanalbauarbeiten erfolgt. Von den zehn beteiligten Firmen erhielt die Firma Heinz Heer aus Pfronten-Kappel als wirtschaftlichstes Unternehmen den Zuschlag. Angebote für Los 2 laufen über den Wasserbeschaffungsverband.

Bei der Vergabe der Baumeister- und Zimmererarbeiten für die Kindergartenerweiterung sind nur wenige Angebote eingegangen. Der Gemeinderat vergab die Bauarbeiten an die Firma Hitzelberger in Lengenwang und mit den Zimmererarbeiten wurde die Firma Häfele in Marktoberdorf beauftragt.

