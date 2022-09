Energiekosten zwingen zum Handeln: Unterthingau produziert Strom bald selbst

Der Strom fürs Schloss in Unterthinhau soll vom Dach des Mehrzweckgebäudes kommen. Im Rat wird kommt zur Sprache, dass sich Reinhardsied vernachlässigt fühlt.

30.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die hohen Energiekosten zwingen auch die Kommunen zum Handeln. „Es ist uns wichtig, den Strom, den wir verbrauchen, auch selbst zu erzeugen“, sagte Unterthingauer Bürgermeister Bernhard Dolp. Dazu soll nach einstimmigem Beschluss des Marktrates das geplante künftige Mehrzweckgebäude südlich des Schlosses (wir berichteten) eine Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung für das Schloss erhalten.

Analysiert wurden in der Marktratssitzung die Wortmeldungen bei den Bürgerversammlungen im Frühjahr. Insbesondere die etwas angeheizte Stimmung der Reinhardsrieder verlangte nach einer genaueren Betrachtung. Einige Bürgerinnen und Bürger sehen ihren Ort von der Gemeinde vernachlässigt. Es gibt Bedenken, dass das Projekt der Neugestaltung um das Schloss die Vorhaben in Reinhardsried gefährden. Bürgermeister Dolp bedauerte zum wiederholten Male, dass der Eindruck einer „gewollten“ Verzögerung zur Realisierung des Dorfgemeinschaftshauses im Raum steht. Tatsache sei, dass die Planung dafür schon sehr weit fortgeschritten war, inzwischen wurde der Neubau des Feuerwehrhauses akut, was die gesamte Umsetzung um mindestens ein Jahr verschiebt.

Deshalb fühlt sich die Gemeinde Reinhardsried oft vernachlässigt

Zur Unzufriedenheit tragen, neben dem derzeit fehlenden Versammlungsraum, noch die zwei zusätzlich geplanten Mobilfunk-Sendeanlagen in der Gemarkung Reinhardsried bei, erklärte Dritter Bürgermeister Hans Frank, worauf die Gemeinde allerdings wenig Einfluss hat. Bei einer längeren Diskussion war von den Markträten zu hören, dass in Reinhardsried nicht unerhebliche Investitionen, wie zum Beispiel die teure Sanierung des Regenwasserkanals oder der Straße nach Heuwang, getätigt wurden, beziehungsweise werden und durchaus eine Gleichbehandlung aller Ortsteile gegeben ist.

Unabhängig davon beschloss der Marktrat bei zwei Gegenstimmen, in Zukunft nur noch eine gemeinsame Bürgerversammlung abwechselnd in den Ortsteilen abzuhalten, um die Zusammengehörigkeit zu unterstreichen.

60 Ukrainerinnen und Ukrainer leben im Gemeindegebiet von Unterthingau

Der jetzige Sachstand bei der Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine lautet: Rund 60 Personen, vorwiegend Mütter und Großeltern mit Kindern, sind in privaten Wohnungen in den Gemeinden Unterthingau und Görisried untergebracht und werden von freiwilligen Helfern unter der Koordination der Katholischen Pfarrkirchenstiftung mit Pfarrer Edward Wastag betreut. Die Kinder wurden inzwischen, nach Klärung der gesetzlichen Vorgaben (Impfungen usw.), in den Kitas, Kindergärten und Schulen untergebracht. Die Gemeinde fördert das Engagement durch Bereitstellung der Alten Schule mit Mensa und Turnhalle.

Lesen Sie auch

Positive Förderbescheide Jetzt kann der Umbau des Unterthingauer Schlosses Fahrt aufnehmen

Marktrat Georg Haggenmüller fragte nach, ob nicht das Häringerhaus, zum Beispiel für die Sprachkurse, genutzt werden könnte, da er sich um den Sportbelag in der Turnhalle Sorgen macht. An Räumlichkeiten sollte es nicht scheitern, ergänzte Markträtin Ulrike Kremer und bot die temporäre Nutzung des Felderwirt-Saales an.

Lesen Sie auch: Erinnerungen zum 60. Todestag: Als der Künstler Paul Röder im Ostallgäu lebte und wirkte