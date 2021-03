Thema mit ordentlich Zündstoff: Energieversorgung der Grundschule St. Martin steht fest

Bei Blockheizkraftwerken treibt in der Regel Gas einen Motor an, der wiederum Strom erzeugt. In Marktoberdorf stehen mehrere solcher Anlagen in unterschiedlichen Größenordnungen. Damit könnte auch die Grundschule St. Martin in Marktoberdorf mit Energie versorgt werden. Doch auch eine mit Pellets oder Hackschnitzeln betriebene Anlage stand zur Debatte.