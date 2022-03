Energiewende: 25 neue Windräder für das Ostallgäu?

Die Grünen im Ostallgäu loten das Potenzial für Windkraft im Ostallgäu aus. Mit dem Krieg in der Ukraine wird die Frage der Energieversorgung immer dringlicher.

14.03.2022 | Stand: 16:20 Uhr

Wie groß ist das Potenzial von Windkraft im Landkreis Ostallgäu? Und wie kann diese zur Sicherung der Energieversorgung beitragen? Diese und viele weitere Fragen haben die Ostallgäuer Grünen bei einem Online-Meeting diskutiert. Mit dabei: Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion. Er sagt: „Jedes Windrad in Bayern reduziert den Strompreis und reduziert die Abhängigkeit.“ Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist die Frage nach der Energieversorgung dringlicher denn je.

Ein Viertel des bayerischen Stroms wird importiert

Aktuell wird nach Angaben des Kreisverbands der Grünen ein Viertel des bayerischen Stromverbrauchs importiert – Tendenz steigend auf ein Drittel. Davon wird ein Großteil mit Gaskraft erzeugt, der durch günstigere Windkraft 1:1 ersetzt werden könnte. Im Online-Meeting des Grünen-Kreisverbands Ostallgäu rechnete Stümpfig vor, wie groß das bisher ungenutzte Potenzial der Windkraft ist.

Pro Landkreis wären demnach knapp 25 neu gebaute Windräder bis 2030 vorgesehen, die in Kombination mit anderen erneuerbaren Energiequellen den Energiebedarf weitestgehend decken würden, schreiben die Grünen. Der Windkraftausbau ging in Bayern in den vergangenen Jahren kaum noch voran – bis zum kompletten Nullpunkt. 2021 wurde keine einzige Genehmigung in ganz Bayern beantragt – eine Folge der 10H-Regel.

Abstandsregel verhinderte viele Anlagen

„10H wird in die Geschichte eingehen als Zeichen einer verbohrten Politik, als Preistreiber, als Klimatreiber und als Treiber in die Abhängigkeit von autoritären Staaten“, sagte Martin Stümpfig im Bayerischen Landtag. Von ihren Befürwortern in den Regierungsparteien wird die 10H-Regel, nach der die zehnfache Höhe eines Windrades der Mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung sein soll, als Garant der Bürgerbeteiligung verteidigt. Doch seit ihrer Einführung bemühten sich weder die Kommunen, die durch eigene Beschlüsse die Abstandsregel aushebeln könnten, noch die regionalen Planungsverbände darum, wo neue Windräder gebaut werden könnten, kritisieren die Grünen.

Im Ostallgäu gab es immerhin Planungen für Windkraftanlagen

Im Allgäu wurde vor rund zehn Jahren immerhin schon mit den Planungen begonnen. Auf diesen könnte man gut aufbauen, finden die Grünen. Auch für die Allgäuer Bäuerinnen und Bauern bietet die Energiewende gute Perspektiven, denn die Windkraft ist grundsätzlich mit landwirtschaftlicher Flächennutzung kompatibel. Jedoch gibt es nach wie vor hohe Hürden für Windkraft. Einige Details der notwendigen und kostspieligen Vorplanungen für Windkraftprojekte erörterte der Jurist und Windkraft-Fachplaner Bernd Wohlfarth (Modwind), der sich für eine deutliche Vereinfachung und Verkürzung der Antrags- und Genehmigungsverfahren aussprach und insbesondere die Forderung unterstrich, die 10H-Regel abzuschaffen.

Wie riskant es ist, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ein Genehmigungsverfahren zu starten, verdeutlichte Christian Vavra, Stadtrat und Umweltbeauftragter in Marktoberdorf. Er fordert mindestens drei Windräder auf Marktoberdorfer Flur, die den Energiebedarf bereits decken und dabei sogar nur rund ein Prozent der Fläche ausmachen würden. Vavra zufolge fehlt für neue Bemühungen vor allem die notwendige Planungssicherheit. Die Stadt habe in der Vergangenheit viel Geld in die Vorbereitungen von Windkraftanlagen gesteckt, die letztlich an Rotmilan und 10H scheiterten.

Grüne: Rotoren keine Gefahr für Vögel

Befürchtungen über die Gefahr der Rotorenblätter für Vogelpopulationen haben sich nicht bestätigt, teilen die Grünen mit. Eine Erkenntnis, die auch Stümpfig aus eigenen Erfahrungen mit Windkraftprojekten in seinem Heimatlandkreis Feuchtwangen (Mittelfranken) bestätigen kann. Der Windkraft Vorrang gegenüber dem Naturschutz einzuräumen und damit die oftmals aufwendigen und teuren Artenschutzauflagen für Windradgenehmigungen ganz abzuschaffen, wie BWE-Bezirksvorstand Wendelin Einsiedler als Forderung zur Diskussion stellte, könne man dennoch nicht, sagte Stümpfig. Die Grünen stehen zu diesen Fragestellungen im engen Austausch mit den Naturschutzverbänden.

Die Klimakrise und die jetzt schon deutlichen Auswirkungen des Putin-Kriegs auf die Energieversorgungslage machen es dringend notwendig, die Energiewende und den Windkraftausbau schneller voranzutreiben, fordern die Grünen. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie den anderen Parteien wollen sie auch im Allgäu die Energiewende vorantreiben.

