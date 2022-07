Enkeltrick per Whatsapp: Marktoberdorfer Seniorin lässt sich nicht täuschen

Unbekannte haben sich bei einer Rentnerin aus Marktoberdorf per Wahtsapp als ihr Sohn ausgegeben und 1770 Euro verlangt. Die Rentnerin durchschaute den Trick.

27.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Erneut haben unbekannte Betrüger versucht, einer 70-Jährigen aus Marktoberdorf mit einem Enkeltrick Geld aus der Tasche zu ziehen. Nach Angaben der Polizei gaben sich die Täter per Whatsapp als Sohn der Rentnerin aus. (Lesen Sie dazu auch: Schon wieder Schockanrufe in Marktoberdorf: Betrügerin gibt sich als Tochter aus)

Sie baten um knapp 2000 Euro

Als angeblicher Sohn baten die Täter die Frau, eine offene Rechnung der Firma Klarna in Höhe von 1770 Euro zu überweisen. Sie gaben vor, das Online-Banking-System des Sohnes würde im Moment nicht funktionieren. Die Seniorin wurde misstrauisch und rief ihren Sohn auf dem Festnetz an. Auf diese Weise konnte der Betrugsversuch schnell als solcher identifiziert werden. So kam es nicht zu einem Schaden.

