Viele Badegäste am Ettwieser Weiher in Marktoberdorf sind fassungslos, dass der See auslaufen soll. Tag für Tag müssen sie mit ansehen, wie der Pegel sinkt.

18.07.2022 | Stand: 18:24 Uhr

Es sind hauptsächlich Stammgäste, die am Montagmorgen beim Ettwieser Weiher in Marktoberdorf zum Baden sind. Entsetzen und Unverständnis herrscht derzeit bei vielen von ihnen. Tag für Tag müssen sie mit ansehen, wie der Pegel des Badesees sinkt. „Es ist ein Biotop, das hier kaputt geht“, sagt Andrea Rehle. Sie kommt regelmäßig zum Baden an den „Ette“ und sagt: „Mit der Austrocknung des Sees steht viel auf dem Spiel.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.