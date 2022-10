Entspannen wie die Römer: Wie das geht, erfahren Besucher im Römerbad bei Marktoberdorf

Die Funde zeigen, wie in einem Landgut nahe Marktoberdorf vor 1800 Jahren die Körperkultur gepflegt wurde. Besucher sehen auch einen ganz besonderen Stein.

Wie wär’s mit einer wohligen Massage vor dem Schwitzbad? Die Römer waren nicht nur Eroberer, sie wussten auch, wie man sich nach einem harten Arbeitstag am besten erholt. Dass ihre Lebensart wohl einigen unserer keltischen Vorfahren in der Region zusagte, zeigt das Römerbad in Kohlhunden.

Badehaus nahe Marktoberdorf beim Straßenbau entdeckt

Dort wurde 2001 beim Bau der Staatsstraße ein römisches Landgut mit einem Badehaus entdeckt. Es zählt zu den ältesten Gemäuern in Süddeutschland. Zum römischen Lebensstil gehörte, täglich zu baden. Nicht nur, um den Körper nach getaner Arbeit zu reinigen, sondern um sich bei einer Massage und im Heißwasserbad zu entspannen und dabei Geschäfts- und Freundschaftskontakte zu pflegen.

Ein ganz besonderer Stein in der Badeanlage

„Es ging wirklich darum, sich wohlzufühlen. Viele sagen, das sind doch nur alte Steine, die hier rumliegen. Aber ich sehe die Menschen, die vor 1800 Jahren an diesem Ort gelebt haben“, erzählt Albert Gosse, Vorsitzender des Fördervereins Römerbad Marktoberdorf, begeistert und zeigt auf einen ganz besonderen Stein in der Badeanlage. „Da ist ein Mühlespiel eingeritzt. Bevor sie heiß badeten, spielten sie hier noch eine Runde.“

Am besten eine Führung buchen

Wer also wissen will, von wem die Ostallgäuer ihr Gelassenheitsgen haben, der bekommt in Kohlhunden eine Idee davon - am besten bei einer Führung. Sogar das Mühlespiel gibt es als Nachbau vor dem Römerbad. Infos unter: www.roemerbad-marktoberdorf.de

