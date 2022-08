Er spielt als "Vorband" für den Papst: Marktoberdorfer Organist reist nach Kasachstan

Der aus Marktoberdorf stammende Organist Axel Flierl bekommt im September eine ganz besondere Aufgabe. Das hat mit Papst Franziskus zu tun.

01.08.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Erst in diesen Tagen war es wieder ein Thema, wo der Dillinger Basilika-Organist Axel Flierl schon überall gespielt hat. Vor seinem umjubelten Konzert beim Dillinger Orgelsommer nannte der Musiker verschiedene Stationen seines Wirkens, die von den Vereinigten Staaten bis zu Russland und Australien reichen. Im September wird ein ganz außergewöhnliches Gastspiel hinzukommen. Denn Flierl tritt am Sonntag, 11. September, in der Kathedrale „Mutter aller Nationen“ in Karaganda auf. Anlass ist die Kasachstan-Reise des Papstes Franziskus. „Ich bin sozusagen die Vorband“, sagt der Basilika-Organist.

