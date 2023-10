Stadtmeisterschaft im Schießen steht auf Bundesliganiveau

180 Schützen beteiligen sich an der Stadtmeisterschaft. Die großen Sieger sind die Magnusschützen Leuterschach und die FSG Marktoberdorf. Das sind die Ergebnisse.

27.10.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Die Marktoberdorfer Stadtmeisterschaft der Schützen wurde diesmal im Schützenheim der Schloßbergler Schützen in Bertoldshofen ausgetragen. 180 Schützinnen und Schützen aus den acht Stadtvereinen nahmen daran teil. Sie erzielten zum Teil herausragende Ergebnisse. Vor allem die Magnusschützen Leuterschach und die FSG Marktoberdorf räumten ab.

Diese originellen Namen geben sich die Mannschaften zur Stadtmeisterschaft

Bei der Siegerehrung beim Königswirt begrüßte neben Johannes Martin, der die Siegerehrung leitete, der Sportbeauftragte der Stadt, Werner Geiger, die zahlreichen Anwesenden. Besonders lobte Geiger die hohe Teilnehmerzahl und die hohe Anzahl der Jugendlichen.

Den ersten Platz der Meistbeteiligung der Vereine holten sich mit starken 34 Personen die Magnusschützen vor den Gastgebern Bertoldshofen (30) und der FSG (27).

Die Stadtmeister und die Jugendkönigin: Johannes Martin, Reinhard Achtner, Wolfgang Schmid, Annalena Epple, Fabian Brugger, Stadtjugendkönigin Tamara Höfler, Paul Holderied, Hilarius Vilz, Amelie Anton, Brigitte Medved, Petra Fischer, Rüdiger Eberle, Stadtrat Werner Geiger, Hannes Endler, es fehlt Stadtkönig Peter Dörfler. Bild: Lisa Sontheim

In der Wertung der Mannschaften, die sich aus je fünf Schützinnen und Schützen zusammensetzten, gewannen die zehn besten Mannschaften Brotzeitkörbe. Dabei belegte die „FSG Kindergartengruppe Regenbogen Rebootet“ den ersten, „SSB 3+2“ aus Bertoldshofen“ den zweiten und „SET D’Oberdorfer“ aus Thalhofen den dritten Platz.

Die Magnusschützen überzeugten auch dieses Jahr in den einzelnen Klassen und stellten in der Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse sowie bei der Luftpistole die Stadtmeister. Die Schützinnen und Schützen der FSG erzielten mit Ergebnissen auf Bundesliganiveau die ersten Plätze in der Damen- und Schützenklasse.

So spannend war das Schießen in der Altersklasse

Knapp her ging es in der Altersklasse. Dort sicherten sich die Sulzschneider dank einer besseren Deckserie den ersten Platz.

Der Meistertitel in der Seniorenklasse ging nach Rieder, in der Seniorenklasse Auflage überzeugte ein weiterer Schütze der FSG und in der Klasse Luftpistole Auflage ging der Sieg an die Alpenrose.

Spannend war wie jedes Jahr, wer sich den Königstitel der Stadtmeisterschaft in der Schüler-/Jugendklasse sowie bei den Erwachsenen sicherte.

Die neue Stadtkönigin der Schüler-/Jugendklasse kommt ebenfalls aus Leuterschach und ist mit einem 93,8-Teiler Tamara Höfler. Bei den Erwachsenen sicherte sich Peter Dörfler vom SV Geisenried mit einem 49,4-Teiler den Königstitel.

Die Schloßbergler blicken auf eine gelungene Stadtmeisterschaft zurück. Nächstes Jahr findet sie in Sulzschneid statt.

Die Ergebnisse der Stadtmeisterschaft in Marktoberdorf

Schüler: 1. Annalena Epple, Leuterschach, 184 Ringe; 2. Nico Duscha, Rieder, 181; 3. Niclas Anton, FSG, 179. Jugend: 1. Hilarius Vilz, Leuterschach, 376; 2. Sarah Höfler, Leuterschach, 366; 3. Tamara Höfler, Leuterschach, 364.

Junioren: 1. Paul Holderied, Leuterschach, 387; 2. Simon Straub, Rieder, 381; 3. Christoph Erd, Magnusschützen Leuterschach, 377.

Damen: 1. Amelie Anton, FSG, 398; 2. Susanne Angeli, FSG, 394; 3. Daniela Eiterer, Leuterschach, 381.

Schützenklasse: 1. Fabian Brugger, FSG, 397; 2. Thomas Brenner, FSG, 390; 3. Stefan Hess, FSG, 389.

Altersklasse: 1. Petra Fischer, Sulzschneid, 381; 2. Herbert Brenner, Leuterschach, 381; 3. Arthur Reichhart, Sulzschneid, 374.

Senioren: 1. Brigitte Medved, Rieder, 371; 2. Martin Fumian, FSG, 365; 3. Margot Schindele, Geisenried, 362.

Senioren Auflage: 1. Rüdiger Eberle, FSG, 396; 2. Anette Adametz, Thalhofen, 391; 3. Uwe Hofmann, Geisenried, 389.

Luftpistole: 1. Wolfgang Schmid, Leuterschach, 367; 2. Franz Willer, Leuterschach, 358; 3. Eugen Anton, FSG, 348.

Luftpistole Auflage: 1. Reinhard Achtner, Alpenrose, 378; 2. Adolf Kraus, Geisenried, 372; 3. Rainer Zasche, Alpenrose, 371.

Festwertung (Geldpreis für die besten 90): 1. Herbert Brenner, Leuterschach, 2,3 Teiler; 2. Uwe Hofmann, Geisenried, 4,3; 3. Markus Schmid, Rieder, 4,9

