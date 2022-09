Erinnerungen zum 60. Todestag: Als der Künstler Paul Röder im Ostallgäu lebte und wirkte

1943 zog der Künstler Paul Röder ins Ostallgäu. 1962 starb er in Marktoberdorf – vor 60 Jahren. Wie seine Großnichte sich an ihn und seine Kunst erinnert.

15.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Er war ein großer, stattlicher Mann und irgendwie war ich schon als Kind von ihm beeindruckt.“ Mit diesen Worten beschreibt Eva-Maria Grischke ihren Großonkel, den Künstler Paul Röder, der einen großen Teil seines Lebens im Ostallgäu verbrachte. Sie war gerade fünf Jahre alt, als er im Alter von 65 Jahren in Marktoberdorf verstarb. Genau 60 Jahre liegt sein Todestag, der 15. September 1962 zurück. Er malte Landschaftsgemälde, Stillleben und Porträts. Das Paul-Röder-Museum in Marktoberdorf bezeichnet seine Werke als „Sprengstoff in Farben und Formgefügen“. Seine Ehefrau, Carol Röder, übergab der Stadt nach seinem Tod viele seiner Bilder. Um die 70 Stück sind noch heute im Museum im Martinsheim zu bewundern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.