Das hat der neue Vize-Chef der Polizei Marktoberdorf schon alles erlebt

Ernst Konnerth ist in Marktoberdorf nun der Vertreter von Helmut Maucher. Nach seinem Studium erlebt er viele Stationen. Mit welchen Themen er sich beschäftigt.

05.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Polizeihauptkommissar (vier Sterne) Ernst Konnerth ist zum Verfügungsgruppenleiter und damit zum neuen Vize-Chef der Polizeiinspektion Marktoberdorf ernannt worden. Er setzte sich im Bewerbungsverfahren gegen eine Vielzahl von Aspiranten durch. Damit ist er nun Stellvertreter von Helmut Maucher.

Seine Polizeilaufbahn begann Konnerth am 1. September 1995 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Königsbrunn. Im März 1996 wechselte er an die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Polizei in Fürstenfeldbruck. Dort nahm er sein Studium für die dritte Qualifikationsebene (früher „gehobener Dienst“) auf.

Es sind Aufgaben, die auch einen Polizisten belasten

Nach bestandenem Studium wurde er ab September 1998 als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Buchloe und somit sehr heimatnah eingesetzt.

Im Anschluss war er von Dezember 2000 bis Mai 2011 beim Polizeipräsidium München in den verschiedensten Kriminalkommissariaten und im Kriminaldauerdienst (KDD) in der Verbrechensbekämpfung tätig. Dabei war Konnerth laut Pressemitteilung mit der Aufklärung von Delikten aus den Bereichen Körperverletzung, Ausländerdelikte (vor allem Scheinehen), Waffendelikte, Betriebsunfälle, Staatsschutz (speziell Ausländerextremismus), sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigungen unter Männern, Exhibitionismus und Kinderpornografie beschäftigt.

Am 1. Mai 2011 erfolgte die Rückkehr in seinen Heimatverband, das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Bei der Polizeiinspektion Buchloe übernahm er bis Ende 2013 erstmals Führungsverantwortung als Dienstgruppenleiter. In dieser Zeit wurde er auch immer wieder kommissarisch mit den Aufgaben des stellvertretenden Dienststellenleiters betraut. Diese Aufgaben hatte er auch bei seiner anschließenden Verwendungsdienststelle, der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, inne. Ihr gehörte er von 2014 bis Mitte 2016 an.

Für diese Bereiche war Konnerth beim Polizeipräsidium zuständig

Lesen Sie auch

Bad Wörishofen hat wieder einen Polizeichef Nach Abberufung im Mai 2021

Konnerth wurde ab September 2017 im Führungsstab des Präsidiums in Kempten eingesetzt. Dort war er für die Bereiche Sport, Ausrüstung und Bewaffnung, die automatische Kennzeichenerkennung auf Autobahnen, das Kernkraftwerk in Gundremmingen und für die Einführung neuer Einsatzmittel wie Reizstoffsprühgeräte, Mitteldistanzwaffen, Body-Cams, Elektroschockgeräte (Taser) und ähnliches zuständig.

Lesen Sie auch: Skeptisch bleiben und im Zweifelsfall einfach auflegen: Tipps gegen Trickbetrüger im Ostallgäu

Mit Auto auf einer Kreuzung in Marktoberdorf überschlagen