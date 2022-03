„Erschüttert und auch sprachlos“: Großer Andrang beim Friedensgebet in Marktoberdorf

Beim Friedengebet in Marktoberdorf beten Gottesdienstteilnehmer für den Frieden zwischen den Ländern Russland und Ukraine. Die Betroffenheit ist groß.

05.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Gebete sollen überall ein Zeichen setzen gegen den Krieg und für Frieden zwischen den Ländern Russland, der Ukraine und ganz Europa, so auch in der evangelischen Johanneskirche in Marktoberdorf. Viele fanden sich ein, um dafür zu bitten. „Erschüttert und sprachlos stehen wir da, Grenzen werden verschoben, Völkerrecht gebrochen, der Frieden der Welt wird aufs Spiel gesetzt, Menschen müssen um ihr Leben fürchten“, beschrieben Pfarrer Joachim Spengler und seine Mitarbeiterinnen den Zustand.

Gebete für Patenkirchen in der Ukraine und in Russland

Es gebe Patenkirchen in der Ukraine und in Russland. „Wir wollen mit unseren Gebeten die Solidarität mit ihnen ausdrücken.“ Spengler hofft: „Am Ende wird der Friede siegen.“ Eine Friedenskerze und Tücher in den Regenbogenfarben mahnten zum Frieden.

Das nächste Friedensgebet findet in der Johanneskirche in Marktoberdorf am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr statt.

Lesen Sie auch: Spenden für die Ukraine im Allgäu: So können Allgäuer helfen