Erste Autos rollen durch den Tunnel in Bertoldshofen

Mit einem großen Fest ist der Abschluss der Baustelle Umgehungsstraße Marktoberdorf gefeiert worden. Weshalb die Redner von einem Tag der Freude sprechen.

19.11.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Betagte, aber sehr gepflegte Oldtimer waren die ersten Autos, die am späten Samstagnachmittag in Bertoldshofen durch den neuen Tunnel fahren durften. Sie symbolisierten zugleich das offizielle Bauende der Umgehungsstraße für Marktoberdorf und seinen Stadtteil Bertoldshofen.

So viel kostete die Umgehungsstraße von Marktoberdorf

Von der ersten Idee bis zur Realisierung waren 34 Jahre vergangen. 100 Millionen Euro, davon allein 50 Millionen für den Tunnel, hat der Bund in das Projekt gesteckt. Es soll Marktoberdorf und vor allem Bertoldshofen vom Verkehr entlasten und damit im Ort für mehr Ruhe und vor allem Sicherheit sorgen.

Mit einem Bürgerfest ist das Ereignis des Baustellenendes gefeiert worden. Tausende Menschen ließen es sich nicht nehmen, einen Blick in die fertige Röhre zu werfen, den Rettungstunnel zu inspizieren und sich an den verschiedenen Stelltafeln und Infoständen über den Bau zu informieren. Die Feier klingt am Abend mit einer Tunnelparty, organisiert von Zentralrock, einem Zusammenschluss der Bertoldshofener Vereine, mit viel Musik und einem Feuerwerk aus. Auch das soll das versinnbildlichen, was alle Redner beim Festakt gesagt haben: "Heute ist ein Tag der Freude."

Warum es bis zur Verkehrsfreigabe noch etwas dauert

Die Oltimer waren zwar die ersten, die durch den Tunnel rollen durften. Bis ihnen andere Autos nachfolgen, werden noch ein paar Wochen vergehen. Es stehen noch einige Sicherheitstests und andere Arbeiten an. Die Freigabe soll dann kurz vor Weihnachten erfolgen.

