Wie Seniorinnen und Senioren Erste Hilfe lernen

Was tun, wenn jemand zusammenbricht und nicht mehr ansprechbar ist? Die Antwort darauf bekamen 25 Senioren bei einem Erste-Hilfe-Kurs in Lengenwang.

07.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

„Mein Gott, da erinnert man sich an vieles nicht mehr“, lautete eine Rückmeldung nach dem erstmals durchgeführten „Erste-Hilfe-Fit für Ü60-Senioren“ im Pfarrheim St. Wolfgang in Lengenwang. Heinz Roller, der gemeindliche Behindertenbeauftragte, und Vertreter der Kirche organisierten den Kurs. Das Angebot stieß auf hohe Resonanz, alle Plätze waren belegt. Kommenden Herbst soll aufgrund der großen Nachfrage ein weiterer Kurs stattfinden. (Lesen Sie auch: Fragen rund ums Internet? Digitale Sprechstunde in Marktoberdorf hilft weiter)

