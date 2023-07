Erste Spielzeit ohne Einschränkungen: So lief das Kulturjahr 2022/23 im Modeon Marktoberdorf

Seit eineinhalb Jahren ist Martin Vogler der neue Leiter des Kulturamtes in Marktoberdorf. Er hatte mitten während der Pandemie keinen einfachen Start.

Seit knapp eineinhalb Jahren hat das Marktoberdorfer Kulturamt mit Martin Vogler einen neuen Leiter. Er hatte mitten während der Pandemie keinen leichten Start. Im jüngsten Kultur- und Bildungsausschuss gab es nun lobende Worte für das Team rund um Vogler, das auch in der Spielzeit 2022/23 noch mit den Nachwehen von Corona zu kämpfen hatte.

Die Spielzeit 2022/23 war die erste, die wieder komplett ohne Corona-Einschränkungen stattfinden konnte, informierte Eva Maria Schmid von der Kultur-und Stadtverwaltung im Ausschuss. Trotzdem sind immer noch Auswirkungen zu spüren. Wie bereits berichtet, sind beispielsweise bei den Opern die Besucherzahlen um die Hälfte zurückgegangen. „Wir müssen schauen, wie es in der nächsten Spielzeit läuft und dann gegebenenfalls Alternativ-Vorschläge machen“, sagte Schmid.

So kommt der Bonuksverkauf bei den Marktoberdorfer Zuschauern an

Zur Spielzeit 2022/23 führte die Kulturverwaltung den Bonusverkauf neu ein. Besucherinnen und Besucher haben im Vorverkauf für mindestens drei Veranstaltungen einen Preisnachlass von zehn Prozent auf den Gesamtpreis bekommen und ab sechs Veranstaltungen einen Nachlass von 20 Prozent. „Der Bonusverkauf ist sehr gut angenommen worden. 15 Prozent der Karten wurden als Bonuskarten verkauft“, berichtete Schmid. Die Kulturverwaltung möchte das Angebot weiter etablieren.

Auch für die Saison 2023/24 gibt es Bonuskarten. Der Verkauf läuft seit Ende Juni und Vogler kann bereits eine erste positive Bilanz ziehen. „700 Karten sind in der ersten Woche weggegangen. Es hat sehr gut begonnen.“ Der Bonusverkauf scheint sich vom Vorjahr rumgesprochen zu haben. „Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Ab Montag, 10. Juli, werden ab 9.30 Uhr zusätzlich Einzelkarten verkauft.

„Ein großes Lob an die Kulturverwaltung“, sagte Dr. Andrea Weinhart (FW). „Wir hatten ja eine Übergangssituation. Der ehemalige Leiter hat aufgehört und wir haben eine neue Verwaltung bekommen. Ich kann einfach nur sagen: toll gemacht.“ Der Übergang habe reibungslos funktioniert. 2001 bis Anfang 2022 leitete Rupert Filser das Haupt- und Kulturamt. Im vergangenen Jahr ging er in Pension. Martin Vogler, der bis dahin zehn Jahre im Marktoberdorfer Rathaus gearbeitet hatte – zuletzt als Büroleiter des Bürgermeisters –, trat seine Nachfolge an. Vogler gab das Lob an seine Kollegin Eva Maria Schmid weiter. „Es ist eine Teamleistung“, betonte auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell.

Spielzeit 2023/24: Das steht im Modeon auf dem Programm

Das Modeon Marktoberdorf startet im Oktober in eine neue Spielzeit. Diese Stücke stehen 2023/24 auf dem Programm:

Samstag, 21. Oktober 2023: Tosca, Oper / Compagnia d’Opera Italiana di Milano

Samstag 11. November: Greg is Back, A Cappella XXL / 40 Jahre Modeon

Sonntag, 26. November: La Bayadère, Ballett / Musik von Ludwig Minkus / Sibiu Ballet Theatre

Samstag, 13. Januar 2024: Alice im Wunderland, ein Ballett von Stéphen Delattre nach dem Roman von Lewis Carroll / Delattre Dance Company

Montag, 12. Februar: Berlin Comedian Harmonists, Rosenmontagsspecial

Donnerstag, 7. März: La Bohème Oper / Opera Romana

Dienstag, 16. April: In 80 Tagen um die Welt, Schauspiel von Soeren Voima nach Jules Verne / Ensemble Persona

Donnerstag, 25. April: Spatz und Engel, ein Schauspiel mit Live-Musik / Tournee-Theater Thespiskarren aus Hannover

