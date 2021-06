Erstmals ist eine Frau Polizei-Vize in Marktoberdorf - Warum das aber kein Thema für sie ist

Seit April ist die Sonja Weiß im Führungsteam der Inspektion. Warum sie gerne Polizistin ist und wie sie die zunehmende Aggression gegenüber Beamten wahrnimmt.

23.06.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Zurückhaltend und ängstlich, das war Sonja Weiß noch nie. Schon als Kind traute sie sich einiges zu, sagt sie. Als kleines Mädchen war bereits klar: Ihr Traumberuf ist Polizistin. Und das ist er auch heute noch. Nach ihrer Ausbildung und verschiedenen Stationen im Allgäu ist die 36-Jährige nun seit dem 1. April dieses Jahres stellvertretende Dienststellenleiterin in Marktoberdorf. Gemeinsam mit Polizeichef Helmut Maucher bildet Weiß das Führungsteam der Inspektion. Damit ist sie in Marktoberdorf die erste Frau in diesem Amt.