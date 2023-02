Ersten Zugvögel kehren ins Ostallgäu zurück: Klimawandel verändert Flugrouten

Ob das noch mal was wird mit diesem Winter? Denn nach und nach kehren die Zugvögel auch nach Marktoberdorf zurück.

24.02.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Aufgrund des milden Winters kehren offenbar viele Zugvögel früher nach Deutschland zurück. Auch in Marktoberdorf sind Ende Februar schon wieder Stare gesichtet worden. Unser Fotograf Alfred Michel hat einen Star vor die Linse bekommen. Sie überwintern im Mittelmeerraum. Auch Kiebitze und Feldlerchen sind bereits wieder da - nach Angaben des Landesbundes für Vogelschutz ein bis zwei Wochen früher als 2022.

Zugvögel verändern ihre Flugrouten wegen des Klimawandels

Wegen des Klimawandels ist schon jetzt ein anderes Verhalten der Zugvögel zu beobachten. Viele Vögel verkürzen die Wege, etwa Weißstörche, die in Spanien statt in Afrika überwintern. Manche Arten bleiben gleich ganz im heimischen Brutgebiet. Das sei laut Josef Kreuzer, erster Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren, allerdings gefährlich. "Fällt der Winter doch kalt und schneereich aus, finden die Tiere keine Nahrung und sterben". Die veränderten Bedingungen in den Überwinterungsquartieren machen dem BUND zufolge manchen Arten zu schaffen. "Ein Trauerschnäpper muss beispielsweise früh genug wieder zurück in Deutschland sein. Er konkurriert nämlich mit den daheim gebliebenen Vögeln um Brutplätze. Wenn aber die Regenzeit im afrikanischen Überwinterungsgebiet schwächer ausfällt, kann er sich nicht rechtzeitig die Energie für den Rückflug anfressen", erklärt Kreuzer.

Lesen Sie auch: Vögel füttern im Allgäu im Winter: Expertin gibt Tipps zu Futter, Hygiene und Gefahren