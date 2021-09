In Bayern hat die Schule begonnen. In Marktoberdorf starteten 40 Mädchen und Buben ins Schulleben - erneut unter Coronabedingungen. So war der erste Schultag.

14.09.2021 | Stand: 19:23 Uhr

Gefrühstückt hat er. Ja. Aber nicht so viel wie sonst. Die Aufregung ist zu groß. Schließlich hatte Johannes Kaufmann am Dienstag seinen ersten Schultag. Und als sei das nicht schon Ereignis genug, ist sein Jahrgang ein ganz besonderer: Johannes und die anderen 39 Mädchen und Buben sind die ersten, die die alte Martinsschule in Marktoberdorf nicht mehr kennenlernen, weil sie abgerissen und neu gebaut wird, sondern in der Ausweichschule am Modeon ins Schulleben starten.