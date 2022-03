Ausgerechnet im Derby gelingt den Handballern der erste Saisonsieg

Nach acht Niederlagen feiern die Männer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf ihren ersten Saisonsieg - beim Derby in Sonthofen. Warum das fast nicht geklappt hätte.

29.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Am vorletzten Spieltag der Bezirksoberliga-Hauptrunde haben sich die Handballer der SG Biessenhofen- Marktoberdorf endlich einmal für ihren unermüdlichen Kampfgeist und die gute Moral belohnt. Sie siegten ausgerechnet im Allgäu-Derby beim TSV Sonthofen nach einer überaus spannenden Partie mit 27:26. Die Mannschaft war von der ersten Minute an voll darauf fokussiert, die Niederlagenserie zu beenden. Sie stand in der Verteidigung sehr stabil und setzte im Angriff den Gegner mächtig unter Druck. Nach den Toren zum 6:4 wuchs auch das Selbstvertrauen und jeder Akteur übernahm mehr Verantwortung.

Die Handballer dominieren die Anfangszeit

Die Dominanz im Spielgeschehen der ersten Viertelstunde drückte sich mit drei weiteren Treffern zum 9:4 aus. Dann aber stabilisierten sich die anfangs sichtlich überraschten Oberallgäuer und bliesen zum Gegenangriff. Bis zur Pause schafften sie die Anschlusstreffer zum 13:16.

Als nach dem Wechsel die Grundordnung in der Abwehr der SG Biessenhofen-Marktoberdorf nicht passte, gelangen dem TSV Sonthofen vier Treffer in Folge zu seiner 17:16-Führung. Damit war für die SG der komfortable Vorsprung dahin. Nach dem 18:18 entwickelte sich eine kampfbetonte und abwechslungsreiche Partie.

Entscheidung fällt Sekunden vor Schluss

In den Schlussminuten herrschte Hochspannung in der Allgäu-Sporthalle. Jedes Tor konnte von nun an entscheidend sein. In der 52. Minute führten die Gastgeber immer noch knapp mit 25:24. Nach Toren von Jonas Mohring und Stefan Gellrich lag dann jedoch wieder die SG vorne, ehe der TSV Sonthofen erneut den Ausgleich schaffte. 128 Sekunden vor der Schlusssirene gelang schließlich Johannes Erhart der Siegtreffer zum umjubelten 27:26. Der erste Saisonerfolg war damit endlich geschafft!

Doppelte Punktgewinne schafften auch die männliche D-Jugend (35:17 und 32:14 gegen den TSV Partenkirchen) und die männliche C-Jugend (33:20 gegen den TSV Mindelheim). Dagegen enttäuschten diesmal die A-Juniorinnen, die bei der 16:19 Niederlage gegen die JSG Alpsee/Grünten eine Vielzahl bester Torchancen ausließen. Einen Zähler sicherte sich die weibliche D-Jugend beim 13:13 gegen den SV Pullach. Das zweite Spiel endete 15:17.

Die Landesliga-Frauen rehabilitierten sich, wie sie versprochen hatten, vor eigenem Publikum mit einem deutlichen 32:21-Sieg gegen die Drittliga-Reserve des HCD Gröbenzell. Am Tag darauf war allerdings der Kräfteverschleiß zu merken, die Frauen unterlagen beim Tabellenführer Schwabmünchen 24:31. Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf kletterte um einen Rang nach ober auf Platz drei.