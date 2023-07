Eine große Liebe auf vier Rädern: Lengenwanger führt Traktor bei Fendt vor

Am Fendt-Werk in Marktoberdorf findet am Samstag ein großes internationales Verdampfertreffen statt. Anton Hartmann ist mit seinem Traktor F18 mit dabei.

13.07.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Tock, tock, tock, tock, tock: Für die einen ist es laut, in den Ohren von Anton Hartmann ist es Musik, wenn er sein Dieselross anlässt und losfährt. Mit dem Kauf des 16 PS starken F18 aus dem Jahr 1941 hat er sich einen Traum erfüllt. Und diesen Traum auf vier Räder führt auch der Lengenwanger am Samstag, 15. Juli, beim ersten internationalen Verdampfertreffen am Fendt Forum in Marktoberdorf vor. Es ist das erste Mal, dass so viele Traktoren aus den Jahren 1930 bis Anfang 1950 an ihre Produktionsstätte zurückkehren. „Das wird bestimmt ein einmaliges Erlebnis“, sagt er.

