Erstmalig im Ostallgäu: Wanderausstellung "Stallbauten - Teil unserer Kulturlandschaft" kommt nach Marktoberdorf

Erstmalig ist im Ostallgäu die Ausstellung „Stallbauten – Teil unserer Kulturlandschaft“ zu sehen. Was den Besuchern geboten wird.

28.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Atelier Werkstatt Marktoberdorf lädt am Freitag, 11. März, zur Eröffnung der Ausstellung „Stallbauten – Teil unserer Kulturlandschaft“ ein. Mit dabei sind Landrätin Maria Rita Zinnecker sowie Kreisbaumeister Jakob Lax und Franz G. Schröck vom Architekturforum Allgäu. Die Wanderausstellung des Holzforums Allgäu und des Architekturforums Allgäu wird nach Stationen in Kempten, Eglofs, Illerbeuren und Bad Hindelang in der Atelier Werkstatt Marktoberdorf erstmals im Ostallgäu zu sehen sein.

Vortrag und Ausstellung in Atelier Werkstatt Marktoberdorf

Im Zusammenhang mit der Ausstellung findet als Rahmenprogramm der Vortrag „Revolution im Stall. Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland, 1945-1990“ von der Historikerin Dr. Veronika Settele (Universität Bremen) am Freitag, 18. März, statt. Der Veranstalter und Gestalter des Rahmenprogramms ist die Plattform Atelier Werkstatt. Die Singer Landtechnik, die bis 2009 ihren Firmensitz in dem Gebäude der Atelier Werkstatt in Marktoberdorf hatte, unterstützt die Ausstellung.

Gute Stallbauten dienen im Besonderen dem Tierwohl und damit der Produktion hochwertiger Lebensmittel. Dem Architekturforum Allgäu ist es daher seit Jahren ein Anliegen, qualitätsvolle Stallbauten einem breiten Publikum bekannt zu machen. Zusammen mit dem Holzforum Allgäu und mittels einer großzügigen Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten konnte so die Wanderausstellung gestaltet werden.

Acht Ställe im Allgäu wurden dokumentiert

Insgesamt wurden acht Ställe im Allgäu, zwei in Oberbayern, vier in Vorarlberg und drei in der Schweiz ausgewählt und auf Plakaten dokumentiert. Holz-Modelle der Tragstrukturen vermitteln den Besuchern und Besucherinnen die Grundanliegen des Projektes: den sensiblen Umgang mit der vorgefundenen landschaftlichen Situation, die harmonische Gliederung und Strukturierung der Baumasse und die Materialisierung mit nachhaltigen Baustoffen. Angereichert wird die Ausstellung durch sechs Arbeiten von Studierenden der TU München mit ihren ausgezeichneten Beiträgen zum bundesweiten Wettbewerb Stall der Zukunft.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 11. März, um 19 Uhr in der Atelier Werkstatt in Marktoberdorf, Birkenweg 13. Geöffnet ist sie bis 27. März jeweils samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt für die Vernissage und den Vortrag am 18. März ist frei, eine Anmeldung ist per E-Mail nötig unter info@ateliewerkstattmarktoberdorf.de oder im Internet unter www.atelierwerkstattmarktoberdorf.de

