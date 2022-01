Erwin Haas ist in der Loipe zu Hause: Diese Erfolge hat der Unterthingauer wieder gefeiert

Erwin Haas vom RC Allgäu ist in der Langlaufloipe eine Klasse für sich. Auch die Corona-Pause wirft ihn nicht zurück. Mit welchen Ergebnissen er von den Rennen zurückkehrt.

28.01.2022

Auf Traumloipen im Engadin hat Erwin Haas vom Günzacher RC Allgäu beim La Diagonella wieder das Podest erreicht. Er wurde Zweiter in der Klasse H60 über die Distanz von 55 Kilometer. 3:04:23 Stunden hat er im klassischen Stil dafür benötigt. In der Gesamtwertung bedeutet das Rang 30. In dem international stark besetzten Feld musste Haas lediglich einem Norweger den Vortritt lassen.

Ein Rennen für Haas bei Eiseskälte

Insgesamt rund 500 Läufer waren in Pontresina in Richtung St. Moritz gestartet. Über Samedan, entlang am St. Moritzersee führte die Strecke ins Val Roseg zum Zielort Zuoz. Der Veranstalter präsentierte den Sportler beste Bedingungen über die Marathonstrecke – und das bei minus 15 Grad.

Damit holte der Unterthingauer in den vergangenen drei Wochen schon seinen dritten Podestplatz für den RC Allgäu. Zuvor hatte er in Toblach gewonnen und war am Reschensee Zweiter geworden. Nach einjähriger Pause wegen der Coronapandemie konnte der 46. Pustertaler Skimarathon über 62 Kilometer wieder veranstaltet werden. Die Veranstalter selbst sprechen vom "längsten und härtesten Rennen in den Dolomiten". Mit von der Partie: Erwin Haas vom Günzacher RC Allgäu. Er bewies, dass er das Langlaufen nicht verlernt hat.

Die Strecke führte von Sexten nach Innichen durch Toblach, vorbei am Drei-Zinnen-Blick, zum Zielort Niederdorf. Haas startete im traditionellen Rennen in Klassischer Technik, bei dem 350 Sportler am Start waren. Das Pustertal präsentierte sich tief verschneit mit perfekt präparierter Strecke. Allerdings herrschte in Toblach eine nahezu arktische Kälte von mehr als minus 20 Grad, was zu der Länge des Laufes über 62 Kilometer noch erschwerend dazu kam. Erwin Haas aus Unterthingau benötigte 3:32:08 Stunden und wurde damit 23. in der Gesamtwertung und Erster in der Alterklasse H60.

Konkurrent von Erwin Haas ist 13 Jahre jünger

Eine Woche später war er beim Reschenseerennen am Start und belegte in der Klasse ab H50 den zweiten Platz. Da in Italien meist nur eine Klasse ab 50 Jahre gewertet wird, wurde Haas lediglich von einem 13 Jahre jüngeren Konkurrenten auf Platz zwei verwiesen. Er lief die 33 Kilometer Strecke in 1:36:14 Stunden. In der Gesamtwertung rangiert er auf Platz 32.

Das Rennen wurde aufgrund des Schneemangels am Reschensee ins Langtaufnertal verlegt. Ursprünglich war der Wettkampf über eine Distanz von 50 Kilometer ausgeschrieben worden. Wegen der Höhenlage von 2000 Meter, technisch schwieriger Abfahrt und langer Anstiege verkürzte die Rennleitung die Strecke auf 33 Kilometer. Wie im Pustertal wurde dieses Rennen ebenfalls in klassischer Technik ausgetragen.

Erwin Haas startet seit 2014 für den RC Allgäu. Er war bereits mehrfach Seniorenweltmeister, deutscher Meister und bayerischer Meister.

