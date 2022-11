Bei Hochzeiten gibt's viel zu lachen: Alte Geschichten und das am längsten verheiratete Paar aus Bernbeuren

Beim Erzählcafé in Bernbeuren kamen viele lustige Geschichten übers Heiraten heraus. Was es zum Beispiel mit einer Entführungen vor der Toilette auf sich hat.

08.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit dem Thema „Hochzeit früher und heute“ hat das Bücherei-Team in Bernbeuren beim ersten Erzähl-Café nach drei Jahren knapp 30 Besucher in die Bibliothek gelockt. Einige sind dem Aufruf gefolgt und brachten ihr altes Hochzeitskleid, Fotoalben oder andere Erinnerungsgegenstände mit. Hermine Schwarz hatte einen Text von ihrem Schwiegervater Florian Schwarz dabei, welcher eine Hofübergabe und eine Bauernhochzeit im Jahr 1870 beschrieb. Dieser wurde vorgelesen und zahlreiche alte Begriffe gemeinsam geklärt.

Früher sahen Hochzeiten noch ein wenig anders aus

Da gab es den „Metzen“, ein Hohlmaß für Getreide oder Salz sowie die „Schlotterkölle“ (Taufpatin der Braut), welche beim Brautstehlen den Wein bezahlte. Während die Brautkleider früher alle schwarz waren, ist mittlerweile weiß die vorherrschende Farbe.

Eine Besucherin wusste, dass in Bernbeuren zu Zeiten von Pfarrer Scherer die Hochzeiten an einem Montag stattfinden sollten, weil dieser befürchtete, dass die Gläubigen sonst nach einer Feier am Samstag am Sonntag nicht in die Kirche gehen würden.

Eine zweistöckige Torte für das am längsten verheiratete Paar aus Bernbeuren

Für das am längsten verheiratete Paar hatte das Bücherei-Team eine zweistöckige Hochzeitstorte vorbereitet, welche zur Eröffnung des Kuchenbuffets angeschnitten werden durfte. Helmi und Luitpold Birk sind seit 1958 verheiratet und schritten gemeinsam mit viel Beifall zur Tat. Dabei wurde genau beobachtet, wer die Hand am Messer obenauf hatte – denn es heißt, dieser Ehepartner hat in der Beziehung die Hosen an.

Viel zu erzählen hatte Ludwig Straub aus Urspring, der von 1975 bis ins Jahr 2000 rund 230 Hochzeiten als Hochzeitslader begleitete. Straub stellte gleich zu Beginn fest, dass Hochzeitslader eigentlich der falsche Begriff sei, denn die Gäste eingeladen habe er nicht. In seine Zuständigkeit fiel die zeitliche Organisation des Festes, Einlagen, Brautverziehen oder die pünktliche Verabschiedung um 0 Uhr. Außerdem musste er früher das Mahlgeld in Kuverts einzusammeln.

Lesen Sie auch

So schuf Hubert Schmid einen der größten Arbeitgeber im Ostallgäu Firmengründer feiert 80. Geburtstag

Der Hochzeitsgesellschaft wurden auch einige Bräuche erklärt, beispielsweise dass der Brautstrauß nur gestohlen werden darf, wenn am Brauttisch niemand mehr sitzt, der diesen bewacht. Auch Improvisation gehöre dazu, denn wenn die Braut nicht tanzen kann, aber üblicherweise beim Tanzen gestohlen wird, müsse man eben – wie es einmal der Fall war –, eine Entführung vor der Toilette planen.

Als Hochzeitslader müsse man gut reden können und mit Witzen für Stimmung sorgen. Dass er Letzteres immer noch beherrscht, bewies der 84-Jährige beim Erzähl-Café in Reinkultur.

Viele Geschichten aus Bernbeuren: Der Ort zieht seit Jahren Heiratswillige an

Apropos Bürgermeister: Mit Altbürgermeister Heimo Schmid war ein weiterer Gast anwesend, der zum Thema einiges beitragen konnte. Mit geschätzten 400 standesamtlichen Eheschließungen gab es auch hier die ein oder andere Anekdote wie von dem Bräutigam in verschmutzter Arbeitshose, Trauzeugen aus Russland und London, eine verspätete adelige Braut oder die mit einem Tablett Sektgläser übergossene Brautmutter. Bernbeuren zieht mit dem Auerberg eben seit Jahren auch auswärtige Heiratswillige an. Schmid stellte fest, dass jedes Brautpaar und jede Trauung anders sei und er die Zeit als bestellter Standesbeamte nicht missen möchte.

Am Ende wurden die beiden „Hochzeitprofis“ schmunzelnd gefragt, wer bei seinen Hochzeiten die höhere Scheidungsquote habe. Ein geselliger Nachmittag verging wie im Flug und Erinnerungen wurden gemeinsam wieder ins Gedächtnis gerufen.

Lesen Sie auch: Diese Allgäuerin heiratet Graf von Stauffenberg: "Ein unvergessliches Ereignis"