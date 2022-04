Es geht um Mord - in der neuen Stadtführung durch Marktoberdorf

„Mordsgeschichten mit der blutroten Marie“ heißt der Titel der neuen Stadtführung durch Marktoberdorf. Was die Teilnehmer an Originalschauplätzen erfahren.

21.04.2022 | Stand: 11:45 Uhr

„Mordsgeschichten mit der blutroten Marie“ - so heißt der Titel der neuen Stadtführung mit Andrea Guggenmos, die als Gästeführerin bereits seit zehn Jahren in Marktoberdorf ihre unverwechselbaren Geschichten zum Besten gibt. Touristen sowie Einheimische erfreuen sich an ihren Stadtrundgängen. Auch in der neuen Führung von Guggenmos ist Gänsehaut vorprogrammiert. Inhaltlich erzählt die blutrote Marie über Mord und Totschlag aus weit vergangenen Zeiten (13. bis 19. Jahrhundert) in Marktoberdorf, und die Teilnehmer erleben an Originalplätzen die anschaulichen (Mords-)Geschichten über Gerichtsbarkeiten, Unfälle, Opfer und Täter. Natürlich gibt es auch neben viel Wissenswertem ein passendes Abschlussgeschenk für die Gäste. Premiere ist am Freitag, 6. Mai, ab 19 Uhr. Weitere Termine und Anmeldungen über das Touristikbüro Marktoberdorf unter Telefon 08342/4008-45.