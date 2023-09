Obergünzburger trotzen beim Festumzug dem Regen

Weniger Vereine als sonst zogen beim Festumzug des Freischießens durch Obergünzburg. Die Teilnehmer ließen sich vom Regen aber nicht die Laune verderben.

29.08.2023 | Stand: 05:52 Uhr

„Der Festumzug findet statt. Egal bei welchem Wetter.“ Das versprach Wolfgang Heinold, Schützenmeister der Guntia Obergünzburg, schon bei der Eröffnung des Freischießens am Freitagabend. Gesagt, getan. Am Sonntag finden sich statt den erwarteten 64 Musik- und Schützenvereinen zwar lediglich 48 ein. Und auch am Straßenrand stehen nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie gewöhnlich. Trotzdem ist die Stimmung prächtig.

