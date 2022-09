"Es ist ein riesiger Verlust": So erlebte ein Engländer in Marktoberdorf den Tod der Queen

Der Engländer Michael Smith hatte eine besondere Verbindung zur Queen. Er diente ihr in der britischen Armee. „Wir haben zu ihr aufgeblickt“, erzählt er.

09.09.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Wenige Stunden ist es her, dass der Tod von Queen Elizabeth II. um die Welt gegangen ist. Nicht nur in London trauern unzählige Menschen. Auch in Marktoberdorf ist die Betroffenheit groß. Dort verfolgt am Freitagmorgen Michael Smith die Nachrichten. Der 67-Jährige hält die aktuelle Ausgabe der Allgäuer Zeitung in der Hand. "Queen Elizabeth II. ist tot" lautet die Schlagzeile auf der Titelseite. „Der Tod der Queen ist ein riesiger Verlust“, sagt Michael Smith. Der Engländer stammt aus Shrewsbury, etwa 60 Kilometer von Birmingham entfernt, und lebt seit 40 Jahren in Deutschland. „Es ist sehr traurig. Nicht nur für die Briten, sondern auch für Wales, Schottland, Irland und das gesamte Commonwealth.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.