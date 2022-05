Es ist wieder Urbanimarkt

20.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es wird noch etwas gebohrt, gefegt, angehängt. Familie Miller aus Augsburg richtet ihre Schießbude her, denn am Wochenende ist in Marktoberdorf wieder Urbanimarkt. Zahlreiche Händler sind mit einem großen Warenangebot von Schmuck, Textilien, Geschenkartikel, Haushaltswaren, Reinigungsgeräte bis zu Gewürzen und Naturprodukten vertreten.

Was beim Urbanimarkt zu erleben ist

Hinzu kommen einige Schausteller, die für Abwechslung sorgen. Traditionell sind das nicht nur die Schießbude, sondern auch Karussell und Schiffsschaukel. Und wer nach Herzenslust Elektroauto fahren will: Der Autoscooter ist auch da. Auf dem Sparkassenparkplatz gibt es zudem ein Bungee-Trampolin.