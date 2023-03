Dieser bekannte Künstler verbrachte seinen Lebensabend in Obergünzburg

Der Künstler Eugen Günther (1882 – 1953) war im Deutschen Museum tätig. Seinen Ruhestand verbrachte er in Obergünzburg - mit einer anderen wichtigen Aufgabe.

Am Passionssonntag des Jahres 1953 verstarb in Obergünzburg der weithin bekannte Kunstmaler und Bildhauer Eugen Günther mit 71 Jahren. Am 24. März 1953, so zu lesen im damaligen Obergünzburger Tagblatt, bettete man ihn dort zur letzten Ruhe, wo drei Jahre zuvor seine geliebte Gattin bestattet wurde: an einem stillen Eckplatz in unmittelbarer Nähe zur Bergkirche St. Nikolaus. Zum Gedenken erklang damals in der Pfarrkirche das Verhoulst-Requiem unter Leitung von Chorregent und Singschulgründer Josef Schmid. Dieser – als Freund des Verstorbenen – trug außerdem das Lied „Komm, süßer Tod“ von Johann Sebastian Bach vor.

Eugen Günther war der persönliche Berater des Gründers des Deutschen Museums

Der frühere Pfarrer Johann Erhard bezeichnete den Künstler Eugen Günther in seiner Traueransprache als einen tiefgläubigen Menschen, dessen religiöse Einstellung in seinen Kunstwerken zu erkennen ist.

Eugen Günther studierte an der Kunstakademie in München. In dieser Zeit wurde Oskar von Miller, der Gründer des Deutschen Museums, auf ihn aufmerksam. Er berief ihn als Kunstmaler, Bildhauer und Restaurator in die Werkstätten des Museums. Und nicht nur das: Er wurde zum persönlichen Berater von Millers – sowohl in Verwaltungs- als auch in Kunstfragen. Das Deutsche Museum zeichnete seine Leistungen wiederholt aus und der Bayerische Staat verlieh ihm den silbernen Ehrenring.

Nach getaner Arbeit zog es den Künstler ins Ostallgäu - nach Öbergünzburg

Als er sich schließlich zur Ruhe setzte, suchte er Schutz vor den furchtbaren Angriffen in München und zog in die Heimat seiner Gattin Maria – nach Obergünzburg.

Doch nur eine kurze gemeinsame Zeit war dem Ehepaar im Allgäu vergönnt. 1950 verstarb seine Gattin. Ihr Tod war ein schwerer Schicksalsschlag für den Künstler.

Fortan bemühte er sich um die Restaurierung kirchlicher Kunst. Die Pfarrei St. Martin und Pfarrer Johann Erhard beauftragten Günther, sich dem stark beschädigten Gnadenbild anzunehmen, das die Mutter Gottes mit dem schlafenden Jesuskind zeigt.

In einem großen Festzug wurde das restaurierte Bild gebührend gefeiert

Am 1. Mai 1953 wurde das restaurierte, vermutlich um 1730-1750 entstandene Gnadenbild in einer feierlichen Prozession von der Pfarrkirche zur Bergkirche getragen – eingebettet in einen prächtigen Rahmen. Der Künstler verfolgte das Fest. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits schwer erkrankt.

Laut dem Obergünzburger Tagblatt vom 27. März 1953 nahmen etwa 1500 Menschen an der Prozession teil. Nur knapp 200 von ihnen hatten im Inneren der überschaubaren Bergkirche Platz.

Bis zum heutigen Tag ziert das Gnadenbild, das Eugen Günther vor dem Verfall rettete, den rechten Seitenaltar in der Nikolauskirche in Obergünzburg. Nach wie vor stehen brennende Kerzen davor und geben Zeugnis davon, dass auch im Jahr 2023 Fürsprache gehalten und gebetet wird.

