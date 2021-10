Mehr als nur ein Haus: Welche Bedeutung das neue evangelische Gemeindezentrum hat

Evangelische Gemeinde in Marktoberdorf eröffnet ihr neues Zentrum. Was Regionalbischof Piper und die anderen Festgäste der Pfarrei für die Zukunft wünschen.

26.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Das Werk ist vollbracht: Mit einem Festgottesdienst und anschließendem Festakt hat die evangelische Johannesgemeinde in Marktoberdorf die Einweihung ihres neuen Gemeindezentrums gefeiert. Regionalbischof Axel Piper aus Augsburg wünschte allen, dass dieses Zentrum, „das Sie nach Ihren Wünschen geschaffen haben“, kein exklusives Clubhaus, sondern ein Haus der Begegnung, der Besinnung, der Fröhlichkeit und voller Leben werden möge.

Neben ihm begrüßten Pfarrer Klaus Dinkel und Pfarrerin Stefanie Mangold zahlreiche Gemeindemitglieder, Ehrengäste, Vertreter von Stadt und Landkreis und der weiteren örtlichen Glaubensgemeinschaften, mit denen sich die Kirchengemeinde geschwisterlich verbunden fühlt. „Wir feiern, was wir haben und was geworden ist. Wir feiern, dass Gott mit uns geht und dass wir als Christen in Marktoberdorf leben und glauben können“. Mit diesen Worten eröffnete Dinkel den Gottesdienst.

Gemeinde in Marktoberdorf plant seit 2009

Regionalbischof Piper erinnerte an den Apostel Paulus, der die Römer mahnte, ohne Falschheit und Hintergedanken miteinander umzugehen, in Geduld und Achtsamkeit ein freundschaftliches Miteinander zu pflegen. Damit alle sehen, dass es sich hier um eine christliche Gemeinschaft handele. Er gratulierte zum hellen, lichtdurchfluteten, neuen Gemeindehaus. Nachdem die Johannesgemeinde 2009 bereits den Innenraum ihrer Kirche neu gestaltet habe, sei es nun eine große Freude, das neue Gemeindezentrum einweihen zu können.

Beim Gottesdienst zur Eröffnung des neuen Gemeindezentrums erteilten (am Altar, von links) Pfarrer Klaus Dinkel und Regionalbischof Axel Piper aus Augsburg den Gläubigen ihren Segen. Bild: Rosemarie Klimm

Bevor Dinkel das Einweihungsgebet sprach und Piper die Räume widmete, beeindruckte das Johanneskirchen-Tanzteam mit einem ausdrucksvollen Pantomimentanz. Der Gottesdienst wurde von einer Bläsergruppe des Jugendblasorchesters Marktoberdorf unter der Leitung von Dr. Simon Behr musikalisch umrahmt.

Bei der anschließenden weltlichen Feier dankte Dinkel dem Bischof für die große finanzielle Unterstützung des Baus durch die Regional- und Landeskirche und allen weiteren Sponsoren und Spendern und denjenigen, die sich in irgendeiner Weise ehrenamtlich beim Bauvorhaben eingebracht haben.

Wie ein Fels in der Brandung in Marktoberdorf

Lesen Sie auch

Evangelische Kirche feiert Großes Zukunftsprojekt fertig: So sieht das neue Gemeindezentrum in Marktoberdorf aus

Weil fast völlig vom Verkehr in der Bahnhofstraße umtost, wirke das neue Gemeindezentrum wie ein Fels in der Brandung, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker mit einem Augenzwinkern. Voller Leben biete es vielseitige Verwendung als Heimat des Glaubens. Zur Einweihung kaufte sie für den Landkreis die ersten beiden Abschnitte der Turmabsperrung, um den Spendentopf weiter zu füllen und damit die Finanzierungslücke zu schließen. Solche Abschnitte, die bisher den Kirchturm umrankten, konnten noch während des ganzen Tages vor dem Gemeindezentrum erworben werden.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell überreichte ein Insektenhaus. Dem Gemeindezentrum wünschte er, dass dort alle Arten von Menschen – wie die verschiedenen Insekten im Insektenhaus – Platz finden mögen. Ebenso überreichte er ein großes Foto vom Regenbogen über dem Platz des jetzigen Zentrums – ein Zeichen der Verbindung zwischen Himmel und Erde, als gutes Vorzeichen. Auch wenn Kirche und Staat heute getrennt seien, basiere doch das gesamte Zusammenleben auf der christlichen Weltanschauung, hob er hervor. Pfarrer Dinkel bedankte sich bei ihm und der Stadt Marktoberdorf für den Zuschuss von 60.000 Euro.

Glückwünsche von der Stadt und der katholischen Pfarrei Marktoberdorf

Die Glückwünsche und ein Geschenk der katholischen Pfarreiengemeinschaft und Pfarrer Oliver Rid überbrachte Diakon Elmar Schmid. Wie zuvor Pfarrer Dinkel hob auch er das gute ökumenische Miteinander der beiden Religionsgemeinschaften in Marktoberdorf hervor. Dr. Michael Pahl und Wolfgang Markert vom Kirchenförderverein übergaben zur Einweihung nochmals 10.000 Euro zur Mitfinanzierung der Darlehen.

Die beteiligten Architekten Klaus Neuchl, Angelika Blüml und Peter Netzer bedankten sich bei allen beteiligten Firmen und den ehrenamtlichen Helfern aus der Kirchengemeinde für die gute Zusammenarbeit. Dem schlossen sich Pfarrer Dinkel und Pfarrerin Mangold mit Rosen an einzelne Helferinnen und Helfer an, allen voran Hans Heinle und Manfred Stelle vom Bauausschuss. Nach dem Motto „neue Räume schaffen neue Möglichkeiten“ sei etwas für die Zukunft der Kirchengemeinde geschaffen worden, das nachhaltig auch im biblischen Sinne sei, antwortete Hans Heinle. Die gesamte Bauzeit sei ohne Unfälle abgelaufen.

Lesen Sie auch: Großes Zukunftsprojekt fertig: So sieht das neue Gemeindezentrum in Marktoberdorf aus