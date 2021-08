Ein 42-jähriger Mann hat in Marktoberdorf zwei Frauen belästigt. Die beiden wollten ihn zur Rede stellen, doch der Mann floh.

04.08.2021 | Stand: 13:42 Uhr

Ein Exhibitionist hat in Marktoberdorf am Dienstagnachmittag zwei Frauen belästigt, als diese in ihr Auto einstiegen. Die beiden Frauen entschlossen sich laut Polizei, den Mann direkt darauf anzusprechen und stiegen deshalb wieder aus dem Wagen aus. Als sie auf den Mann zugingen, floh dieser und fuhr mit seinem Auto davon.

Mann durch Autokennzeichen ermittelt

Die Polizei konnte den 42-Jährigen über das Kennzeichen ermitteln.

Lesen Sie auch: Exhibitonist entblößt sich in Bad Wörishofer Therme