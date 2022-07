Experten aus dem Ostallgäu geben heiße Tipps gegen die Hitze

Die derzeitgen Temperaturen machen Menschen, Tieren und Pflanzen zu schaffen. Experten aus Marktoberdorf geben Ratschläge, wie sich heiße Tage aushalten lassen.

20.07.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Das T-Shirt klebt am Köper, Schweiß steht auf der Stirn und die Sonnencreme ist allzeit griffbereit. Es ist heiß. Seit Tagen herrschen im Ostallgäu über 30 Grad. Das macht vor allem Senioren zu schaffen, oder denen, die ihren Beruf im Freien ausüben. Aber nicht nur Menschen sind betroffen, sondern auch Tiere und Pflanzen. Was kann man tun, um sich selbst, seine Tiere und den Garten vor der Hitze zu schützen? Antworten darauf geben verschiedene Experten aus Marktoberdorf. (Lesen Sie dazu auch: Hier lässt es sich bei Hitze in Marktoberdorf besonders gut aushalten)

Auf Senioren achten: Viel Wasser trinken – diesen Rat hat jeder schon gehört. Doch das ist für Senioren nicht immer leicht: „Ab einem gewissen Alter hat man nicht mehr so viel Durst“, sagt Renate Dauner, Einrichtungsleiterin des Gulielminetti Senioren Wohn- und Pflegeheims in Marktoberdorf

Viel Wasser trinken – diesen Rat hat jeder schon gehört. Doch das ist für Senioren nicht immer leicht: „Ab einem gewissen Alter hat man nicht mehr so viel Durst“, sagt Renate Dauner, Einrichtungsleiterin des Gulielminetti Senioren Wohn- und Pflegeheims in Hitzefrei an Schulen: Auch den Kleinen wird bei diesen Temperaturen Erleichterung verschafft. „Ab 30 Grad dürfen bei uns die Kinder früher nach Hause“, sagt die Leiterin der Grundschule Thalhofen Daniela Ehlenberger. Durch die Glasfront auf der Südseite des Schulgebäudes heizten sich die Räume derart auf, dass die Hitze nicht mehr zu bekämpfen sei. „Wir sehen doch, wie die Kinder schwitzen. Da fällt die Konzentration schwer“, sagt Ehlenberger. Für Kinder, deren Eltern um diese Zeit noch arbeiten, wurde eine Nachmittagsbetreuung eingerichtet. Busfahrten wurden so organisiert, dass sie früher stattfinden. „Und beim Sportunterricht achten wir darauf, Geschicklichkeitsübungen zu machen, statt Ausdauertraining“, sagt die Schulleiterin.

Auch den Kleinen wird bei diesen Temperaturen Erleichterung verschafft. „Ab 30 Grad dürfen bei uns die Kinder früher nach Hause“, sagt die Leiterin der Grundschule Thalhofen Daniela Ehlenberger. Durch die Glasfront auf der Südseite des Schulgebäudes heizten sich die Räume derart auf, dass die Hitze nicht mehr zu bekämpfen sei. „Wir sehen doch, wie die Kinder schwitzen. Da fällt die Konzentration schwer“, sagt Ehlenberger. Für Kinder, deren Eltern um diese Zeit noch arbeiten, wurde eine Nachmittagsbetreuung eingerichtet. Busfahrten wurden so organisiert, dass sie früher stattfinden. „Und beim Sportunterricht achten wir darauf, Geschicklichkeitsübungen zu machen, statt Ausdauertraining“, sagt die Schulleiterin. Pflege von Haustieren: Ob Mensch oder Tier – die Hitze setzt zu. Daher sollten Frauchen und Herrschen sich an ihre Schützlinge anpassen: „Wichtig ist, im Kühlen spazieren zu gehen, morgens oder abends. Auch wenn man früher aufstehen oder länger wach bleiben muss“, sagt Tierärztin Dr. Tanja Buck. Nicht unnötig lange draußen zu bleiben, sei ebenfalls wichtig. Hunde sollte man unter tags möglichst drin behalten, bei Katzen dafür sorgen, dass sie problemlos selbstständig hereinkommen. „Ein Planschbecken ist für Hunde auch eine nette Sache“, sagt Buck. Beim Futter sei darauf zu achten, kleinere Portionen herzurichten und das Übrig gebliebene direkt kühl zu stellen. Frisches Wasser für die Tiere sei sowieso selbstverständlich. „Bachwasser ist zurzeit gefährlich. Viel verdunstet und das Übrige verschmutzt.“ Häufig komme es deshalb zu Magen-Darm-Problemen. Und auch beim Baden sollte man Vorsicht walten lassen: „ Auch Hunde können Kreislaufprobleme bekommen, wenn sie überhitzt ins kalte Wasser springen“, sagt Buck.

Ob Mensch oder Tier – die Hitze setzt zu. Daher sollten Frauchen und Herrschen sich an ihre Schützlinge anpassen: „Wichtig ist, im Kühlen spazieren zu gehen, morgens oder abends. Auch wenn man früher aufstehen oder länger wach bleiben muss“, sagt Tierärztin Dr. Tanja Buck. Nicht unnötig lange draußen zu bleiben, sei ebenfalls wichtig. Hunde sollte man unter tags möglichst drin behalten, bei Katzen dafür sorgen, dass sie problemlos selbstständig hereinkommen. „Ein Planschbecken ist für Hunde auch eine nette Sache“, sagt Buck. Beim Futter sei darauf zu achten, kleinere Portionen herzurichten und das Übrig gebliebene direkt kühl zu stellen. Frisches Wasser für die Tiere sei sowieso selbstverständlich. „Bachwasser ist zurzeit gefährlich. Viel verdunstet und das Übrige verschmutzt.“ Häufig komme es deshalb zu Magen-Darm-Problemen. Und auch beim Baden sollte man Vorsicht walten lassen: „ Auch Hunde können Kreislaufprobleme bekommen, wenn sie überhitzt ins kalte Wasser springen“, sagt Buck. Pflanzen richtig gießen: Bei über 30 Grad geht es Blumen wie Menschen: Sie brauchen jeden Tag Wasser. Allerdings sollte man darauf achten, ihnen nicht zu viel zu geben. „Lieber ein Mal am Tag kräftig gießen, als mehrere Male ein bisschen“, sagt Cornelia Stolzer, Vorsitzende des Gartenbauvereins Marktoberdorf. Der Erde sehe man an und könne auch ertasten, dass sie trocken oder schon feucht genug sei. Generell seien Pflanzen mit dickeren Blättern stabiler, da sie die Feuchtigkeit besser halten. „Und Untersetzer für Töpfe sind wichtig. Das Wasser, das durchläuft, können die Pflanzen dann wieder nachziehen“, sagt Stolzer. Gegossen werden sollte in der Früh. „Unter tags verbrennen die Blätter wegen der Wassertropfen.“ Um Wasser zu sparen, könne man die Beete mit Rasenschnitt mulchen. So halte sich die Feuchtigkeit länger. Einen ähnlichen Effekt könne man auch mit leichtem Umgraben der Erde erzielen. (Lesen Sie dazu auch: Wie gieße ich den Garten bei Hitze richtig? Tipps zum Wassersparen)

Bei über 30 Grad geht es Blumen wie Menschen: Sie brauchen jeden Tag Wasser. Allerdings sollte man darauf achten, ihnen nicht zu viel zu geben. „Lieber ein Mal am Tag kräftig gießen, als mehrere Male ein bisschen“, sagt Cornelia Stolzer, Vorsitzende des Gartenbauvereins Marktoberdorf. Der Erde sehe man an und könne auch ertasten, dass sie trocken oder schon feucht genug sei. Generell seien Pflanzen mit dickeren Blättern stabiler, da sie die Feuchtigkeit besser halten. „Und Untersetzer für Töpfe sind wichtig. Das Wasser, das durchläuft, können die Pflanzen dann wieder nachziehen“, sagt Stolzer. Gegossen werden sollte in der Früh. „Unter tags verbrennen die Blätter wegen der Wassertropfen.“ Um Wasser zu sparen, könne man die Beete mit Rasenschnitt mulchen. So halte sich die Feuchtigkeit länger. Einen ähnlichen Effekt könne man auch mit leichtem Umgraben der Erde erzielen. (Lesen Sie dazu auch: Wie gieße ich den Garten bei Hitze richtig? Tipps zum Wassersparen) Arbeiten auf der Baustelle: Wie bei der Gartenarbeit sollten auch die Einsatzkräfte auf dem Bau bei der Hitze gut auf sich achten. „Auf Baustellen steht immer genug Wasser zur Verfügung. Und auch im Lager können unsere Mitarbeiter so viel davon mitnehmen, wie sie wollen“, sagt Monika Vietz, die Pressesprecherin des Bauunternehmens Ernst Höbel in Marktoberdorf. Auch Sonnenhüte, -brillen und -creme stünden kostenlos zur Verfügung. „Im Sommer sind generell öfters und längere Pausen eingeplant“, sagt Vietz. Die Bauarbeiter würden auch dafür sensibilisiert, sich zu melden, falls es Probleme gibt.

Lesen Sie auch: Über 40 Grad in Deutschland - Mehrere Städte knacken Hitzerekorde