Experten diskutieren: Welcher Weg führt die Landwirtschaft in eine gute Zukunft?

Beim Expertenforum des Landtechnikhersteller Fendt geht es um den Wandel der Landwirtschaft. Fendt-Chef Gröblinghoff sagt: Diese Lösungen sind entscheidend.

02.11.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Das Publikum hatte bereits über drei Stunden an Diskussionen und Vorträgen hinter sich, als der Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes der Kragen platzte. Sie sei eigentlich ein friedlicher Mensch, sagte Susanne Schulze-Bockeloh. Doch an dieser Stelle müsse sie dazwischen grätschen. „Sie beschuldigen fortwährend die gesamte Landwirtschaft. Und sie wollen gar keine gemeinsamen Lösungen!“, warf sie ihrem Nebenmann vor. Ziel der Kritik: Greenpeace-Sprecher Martin Hofstetter. Er hatte von der Landwirtschaft nicht nur die Halbierung der Emissionen verlangt, sondern ein Bündel weiterer Forderungen draufgesattelt.

Prominente Rednerliste beim Forum in Marktoberdorf

Mit dieser Linie hatte sich Hofstetter an diesem Nachmittag vom allgemeinen Konsens im Fendt Forum quasi separiert. Denn zuvor hatten die Redner aus Wissenschaft, Politik, Landwirtschaft Industrie und Naturschutz beim 1. Fendt Nachhaltigkeitsforum nahezu einhellig betont: Nur gemeinsam könne man die Herausforderungen bewältigen, die sich der Landwirtschaft aktuell stellen. Und die sind nicht klein: Landwirte sollen nachhaltiger arbeiten, stärker auf Klimaschutz und Erhalt der Artenvielfalt achten. Gleichzeitig muss jedoch die Ernährung trotz Krieg und Klimawandel gesichert sein. Die Landwirtschaft befindet sich also in einem Umbruch. „Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen?“ – diese Fragestellung diskutierte im Fendt Forum ein prominent besetztes Rednerfeld (wir berichten).

Die Weltbevölkerung wächst - und hat Hunger

Etwa bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung auf etwa zehn Milliarden Menschen anwachsen – und die müssen bei gleichzeitig voranschreitendem Klimawandel ernährt werden. Doch ist die Ernährung nach Schätzungen des Weltklimarats der Vereinten Nationen auch für rund 20 bis 35 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dieser Anteil kann sich durch das Wachstum der Weltbevölkerung sogar noch deutlich erhöhen – wenn sich die Art und Weise der Lebensmittelproduktion nicht grundlegend verändert. Daher sollen die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 um 20 Prozent sinken.

Fendt-Chef: Der E-Traktor kommt 2024

Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff sagte, Fendt habe das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Unternehmensstrategie gestellt. Das Ziel sei es, zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur Transformation der Landwirtschaft beizutragen. Fendt habe daher sechs zentrale Handlungsfelder definiert. Diese umfassen die Themen Lieferkette, Produktion, Mitarbeitende, partnerschaftliches Engagement, Gesellschaft und Produkte. „Durch den Einsatz von Fendt Technologien können unsere Kunden beispielsweise schon heute bis zu 50 Prozent der Emissionen in ihrer landwirtschaftlichen Produktion einsparen“, sagte Gröblinghoff. So soll zum Beispiel der vollelektrische Fendt e100 Vario im Jahr 2024 in Serienproduktion gehen. „Innovative technische Lösungen sind entscheidend auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.“

1. Fendt Nachhaltigkeitsforum „Landwirtschaft im Wandel. Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen?“ – diese Fragestellung diskutierten im Fendt Forum (von rechts nach links): Moderator Ulrich Stockheim • Prof. Dr. Reinhard Grandke, aktuell: Hauptgeschäftsführer der DLG • Susanne Schulze-Bockeloh, Vizepräsidentin Bauernverband • Martin Hofstetter, Sprecher Agrar Greenpeace • Max Straubinger, MdB

Zu diesen Lösungen zählt auch das Smart Farming. Intelligente Technologie in landwirtschaftlichen Maschinen – zum Beispiel Spurführungssysteme – kann sowohl den Ertrag als auch den Einsatz von Düngemitteln optimieren und den Kraftstoffverbrauch reduzieren. „Smart Farming ist ein großer Hebel“ in Richtung Nachhaltigkeit, sagte Benno Pichlmaier, Director Global Research & Advanced Engineering bei AGCO.

Das Tierwohl muss sich auf für Landwirte im Allgäu rechnen

Auch die Tierhaltung müsse nachhaltiger werden. Darüber waren sich Olaf Bandt, Vorsitzender des Bund Naturschutz, und Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, einig. „Die Landwirtschaft hat sich immer verändert – und sie muss sich auch beim Thema Tierhaltung verändern“, sagte Rukwied. Für Landwirte, die in mehr Tierwohl investierten, müsse sich das aber auch finanziell rechnen. Hierzu müsse man den Lebensmitteleinzelhandel und die Verbraucher mit ins Boot holen, sagte Rukwied. „Der Verbraucher entscheidet schlussendlich, ob er die Preise zahlt, die notwendig sind.“

Allgäuer Molkerei setzt auf Kooperation mit Landwirten

Auf Kooperationen mit den Landwirten setze die Molkerei Hochland, sagte Anna Hopfenzitz, strategisches Rohstoffmanagement Hochland Deutschland. Gemeinsam mit den Landwirten habe Hochland für eine noch tierfreundlichere und nachhaltigere Milcherzeugung das Qualitätsprogramm „Milch für Hochland“ entwickelt. Ebenso wie Fritz Keller, Winzer und früherer DFB-Präsident, warb Hopfenzitz für mehr Aufklärung und Verbraucherschulung. „Damit lässt sich die Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte steigern und somit auch das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben.“

