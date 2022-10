Expertin verrät: Deshalb sind Oma und Opa für Familien heute so enorm wichtig

Erziehungsberaterin aus Marktoberdorf erklärt, warum in Familien alle von den Großeltern profitieren können. Und sie sagt, was zu tun ist, wenn es mal kracht.

„Die Bindung zwischen Großeltern und Enkeln kann eine ganz besondere sein“, sagt Elisabeth Frank-Keller von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Marktoberdorf. In Bayern wird seit dem Jahr 2019 immer am zweiten Sonntag im Oktober der Großelterntag gefeiert, um den Einsatz der Großeltern für ihre Enkelkinder zu würdigen.

Marktoberdorfer Expertin: Wichtige Beziehung zwischen Enkel und Großeltern

„Haben Oma oder Opa Zeit, wohnen in der Nähe und besteht dann noch ein ausreichend gutes Verhältnis zueinander, sind sie eine bedeutende Ressource für Familien mit Kindern“, erklärt Frank-Keller. Sie helfen zum Beispiel bei der Kinderbetreuung in Krankheits- oder Notfällen, als Ratgeber oder durch handfeste finanzielle Unterstützungen. Auch wenn Oma und Opa den Kontakt zu den Enkelkindern nur besuchsweise pflegen können, schaffen diese Begegnungen eine wichtige Verbindung zwischen ihnen und den Kindern.

Da Frauen in Deutschland immer später zum ersten Mal Mutter werden, sind die heutigen Großeltern oft schon in Rente und haben somit mehr Zeit und mehr Ressourcen für Enkelkinder als früher. Großeltern-Sein ist etwas gänzlich anderes als Eltern-Sein. Und aus diesen unterschiedlichen Rollen kann es, wie in jeder menschlichen Beziehung, zu Unstimmigkeiten kommen – gerade wenn die verschiedenen Generationen räumlich sehr eng leben oder sehr viel Zeit miteinander verbringen. „Bei manchen Erwachsenen können bei Konflikten etwaige alte Wunden wieder aufreißen. Gut, wenn beide Generationen darauf achten, Unstimmigkeiten anzusprechen“, sagt die KJF-Erziehungsberaterin.

Klare Absprachen helfen im Alltag

Sind Großeltern in den Familienalltag eingebunden, helfen klare Absprachen und die Feststellung, dass die Erziehungskompetenz stets bei den Eltern bleibt. „Dazu gehört auch, dass man miteinander im Gespräch bleibt und die Großeltern rechtzeitig informiert, sobald es zum Beispiel neue Regeln oder Abläufe in der Familie gibt“, so der Rat von Elisabeth Frank-Keller.

Zur Erziehung gibt es auch unterschiedliche Meinungen

Gleichzeitig müssen beide Seiten aushalten, dass Eltern und Großeltern unterschiedliche Ansichten zur Erziehung haben und in abgesprochenen Bereichen jeder auf seine Weise mit den Kindern umgeht. „Die Kinder schaffen es normalerweise ganz gut, mit den unterschiedlichen Regeln in unterschiedlichen Haushalten klarzukommen, da sie unvoreingenommen sind“, sagt Frank-Keller. Generell gibt es den Kindern deutlich mehr Halt, wenn Großeltern, aber auch eine Tante, ein Onkel oder eine andere erwachsene Person als wichtige Bezugspersonen zusätzlich für das Kind beziehungsweise die Kinder da sein können.

In den meisten Familien gibt es schöne Gelegenheiten, um zusammenzukommen und gemeinsam jenseits des Alltags Zeit zu verbringen, zum Beispiel bei Geburtstagen, einem gemeinsamen Essen am Wochenende oder einem Ausflug. Auch der Tag der Großeltern kann ein Anlass sein, entspannt zu genießen und wertzuschätzen, dass man in einer großen oder kleinen Familie füreinander da ist – und dafür dankbar zu sein.

Experten in Marktoberdorf helfen

Bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag helfen die KJF Erziehungsberaterinnen und Erziehungsberater unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht.

Kontakt: KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Marktoberdorf, Meichelbeckstraße 7, 87616 Marktoberdorf, Telefon 08342 98134, E-Mail eb.marktoberdorf@kjf-kjh.de, www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung. Zusätzlich kann auch die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden.

