Explodieren die Kosten für die Martinsschule in Marktoberdorf?

Niemand weiß, wie sich der Materialmangel auf den Preis für den Neubau der Martinsschule in Marktoberdorf auswirkt. Das sagt der Bauamtsleiter dazu.

23.06.2022 | Stand: 18:15 Uhr

„Die einzig gute Nachricht ist im Moment, dass uns die Ausweichschule gehört.“ Ralf Baur, der Leiter des städtischen Bauamts, versucht, die Situation einigermaßen gefasst zu betrachten. Denn die Baupreise steigen in ungeahnte Höhen – falls die Firmen das Material überhaupt beschaffen und dann bauen können. Das betrifft im Kleinen die Häuslebauer, das betrifft im Großen die Stadt Marktoberdorf mit dem Neubau der Grundschule St. Martin. Ob dabei der geschätzte Preis – 29 Millionen Euro plus rund fünf Millionen Euro Puffer – gehalten werden kann oder in welchem Maß die Kosten sogar durch die Decke gehen? Baur weiß es nicht. Niemand weiß es.

