Förderverein legt los und will Schulalltag schöner machen

Der Förderverein der Grundschule Biessenhofen geht an den Start und sucht viele weitere Unterstützer.

11.04.2021 | Stand: 09:15 Uhr

Mit einem Besuch der Osterhasen stellte sich der neue Förderverein der Grundschule Biessenhofen bei den Schülern und dem Lehrerkollegium vor. Schüler und Lehrer bekamen bemalte Eier und eine kleine süße Überraschung, die von Mitgliedern des Fördervereins gestiftet wurden.

Gemeinnützigkeit des Fördervereins bestätigt

Nach sechsmonatiger Vorarbeit hielten die Gründungsmitglieder des neuen Fördervereins der Grundschule Biessenhofen den Bescheid des Finanzamtes Kaufbeuren in den Händen, der ihnen die Gemeinnützigkeit bestätigt. Jetzt kann offiziell mit der Arbeit begonnen werden.

„Wir unterstützen, damit die Schulzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis wird“, sagt Vorsitzender Tobias Kinert. Unter diesem Motto will der Verein der Schule bei Investitionen unter die Arme greifen, Schulveranstaltungen und Ausflüge sponsern und dabei helfen, den Schulalltag der Kinder schöner und interessanter zu machen. (Lesen Sie auch: Am Kindergarten: Wie parkende Eltern und Großeltern die Kinder gefährden)

Ideen und Spenden für Grundschule Biessenhofen gefragt

Nach den Osterferien sollen die Schüler mit den Lehrerinnen gemeinsam Wunschzettel gestalten und und verraten, was sie sich für ihre Schule wünschen. Natürlich kann nicht sofort jeder Wunsch erfüllt werden, aber Schritt für Schritt kann und soll so der Verein Hand in Hand mit der Schule und der Gemeinde kleine und große Projekte umsetzen.

Auch die Schulrektorin Anna Hertwig freut sich: „Toll, dass unsere Grundschule nun einen Förderverein hat. Wir freuen uns auf viele großartige Projekte für die Kinder.“ Jetzt benötige der Verein interessierte Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte, die ihn als Mitglied und/oder mit Spenden unterstützen, aber auch ihre Ideen und ihr Engagement einbringen wollen, sagt Anja Häring. Um die eigenen Anlaufkosten für den neuen Verein gering zu halten, haben die Gründungsmitglieder vorerst auf eine eigene Homepage verzichtet.

Aktuelle Informationen zum Verein, den Projekten sowie den Spenden finden Interessierte auf der Homepage der Grundschule Biessenhofen über die Elternseite.

