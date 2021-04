Über 16.000 Euro für Ausstellung im Marktoberdorfer Künstlerhaus

Für die "CARS in Contemporary Art"-Ausstellung im Künstlerhaus Marktoberdorf gibt es über 16.000 Euro aus dem Kulturfonds. Das soll Anreiz geben.

11.04.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Die Kunst- und Kulturstiftung Dr. Geiger-Haus erhält aus Mitteln des Kulturfonds für die Ausstellung „CARS in Contemporary Art“ im Künstlerhaus Marktoberdorf 16.300 Euro. Bayernweit bekommen heuer 56 Kunst- und Kulturprojekte eine Förderung bis zur Höhe von maximal 25.000 Euro. Das gab Kunstminister Bernd Sibler in München bekannt: „Der Kulturfonds ist ein einmaliges Instrumentarium, um Kunst und Kultur in allen Regionen Bayerns zu fördern. Mit diesen Mitteln unterstützen wir große wie kleine Vorhaben von Kunstschaffenden und Kulturförderern. (Lesen Sie auch: Modellprojekt in Eggisried: Pflegekräfte sollen durch Kunst Kraft schöpfen)

Anreiz für neue Kunst- und Kulturprojekte

Gerade in dieser aktuell schwierigen Lage solle die Förderung durch den Kulturfonds ein Anreiz sein, neue Kunst- und Kulturprojekte ins Leben zu rufen und in allen Regionen Bayerns sichtbar zu machen. „So tragen wir mit einer Fördersumme von insgesamt 650.000 Euro entscheidend dazu bei, Kunst und Kultur in die Fläche und noch näher zu den Menschen vor Ort zu bringen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums.

Lesen Sie auch: Kunstwerke erzählen in Oberstdorf von teuflischen und anderen Gelüsten