Für die schnelle Hilfe: Wasserwacht Obergünzburg bildet neue Rettungsschwimmer aus

Wasserwacht-Ortsgruppe Obergünzburg bildet zehn neue Rettungsschwimmer aus. Wo die Wasserwachtler außer im und am Wasser noch aktiv sind.

17.06.2021 | Stand: 11:52 Uhr

Zu lernen und das Wissen mal wieder aufzufrischen, schadet nie. Vor allem, wenn es dabei um das Retten von Menschenleben gehen kann. Deshalb ist auch die Wasserwacht Obergünzburg wieder in die Ausbildung eingestiegen, die dank sinkender Corona-Inzidenz unter besseren Voraussetzungen möglich ist.

Drei Tage dauerte das Ausbildungslager im Obergünzburger Freibad Hagenmoos

Drei Tage lang trafen sich Wasserwachtler zu einem Ausbildungslager im Obergünzburger Freibad Hagenmoos. Ziel war es, neue Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst auszubilden. Jede Menge Stoff wurde den Lehrgangsteilnehmern in Theorie und Praxis vermittelt.

Neben einem Erste-Hilfe-Kurs stand noch der richtige Umgang mit einem Defibrillator und die Kinder- und Säuglingsreanimation auf dem Programm. Natürlich durften Ausbildungsinhalte aus der Wasserrettung nicht fehlen. Befreiungsgriffe, das Verhalten bei Rettungen und die Gefahren rund um die heimischen Gewässer inklusive Rettung und Selbstrettung wurden vermittelt.

Welche Aufgaben Corona für die Wasserwacht Obergünzburg bereithielt

Nach dem Ablegen einer schriftlichen und praktischen Prüfung hat die Wasserwacht Obergünzburg nun zehn neue Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst in ihren Reihen.

Nicht nur am und im Wasser sind die Obergünzburger Wasserwachtler aktiv. Sechs Mitglieder haben das Corona Testzentrum in Füssen unterstützt. In sieben Stunden nahmen die freiwilligen Helfer im Drive In-Verfahren 232 Corona-Schnelltests vor. Mit von der Partie waren Daniel Schwaier, Andreas Gmeindner, Heike Gmeindner, Martina Yarde, Martina Kerler und Jason Yarde.

