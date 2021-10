Für die Straßenmeisterei Marktoberdorf kann der Winter kommen

Noch scheint die Herbstsonne, aber der erste Schnee steht ins Haus. Damit Autofahrer sicher voran kommen, ist das Streusalzlager in Marktoberdorf gut gefüllt.

21.10.2021 | Stand: 14:02 Uhr

Zwar scheint derzeit noch häufig die wärmende Herbstsonne. Aber ein Blick in die Wettervorhersagen zeigt, dass in Kürze die Temperaturen weiter fallen werden, auch in tieferen Lagen Reifglätte möglich ist und bereits erste Schneefälle ins Haus stehen können. Das Staatliche Bauamt Kempten, das für alle Bundes- und Staatsstraßen im Allgäu sowie im Oberallgäu und im Landkreis Lindau auch für die Kreisstraßen verantwortlich ist, hat sich daher in den Straßenmeistereien Kempten, Sonthofen, Marktoberdorf, Mindelheim und Lindenberg wieder für den Winterdienst gerüstet.

Rund 12000 Tonnen Streusalz eingelagert

In den Meistereien und Stützpunkten wurden rund 12 000 Tonnen Streusalz zur direkten Beladung der Winterdienstfahrzeuge eingelagert. Weitere rund 24 000 Tonnen liegen als zentraler Wintervorrat in einem großen Zentrallager. Vierzehn eigene Lastwagen und sechs Geräteträger sowie 48 von Unternehmern samt Fahrer angemietete Großfahrzeuge sehen, mit Pflug und Streuautomaten ausgerüstet, ihrem ersten Einsatz in der anlaufenden Saison entgegen. Damit soll auch im kommenden Winter das betreute, fast 1400 Kilometern lange Allgäuer Haupstraßennetz für ein verkehrssicheres Fortkommen der Bürger zur Verfügung steht.