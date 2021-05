Für kleine Kinder fehlt Platz im Kindergarten von Untrasried

Mehr Kinder als geplant wollen in den Kindergarten. Das bringt die Gemeinde Untrasried in Bedrängnis. Wie sie darauf reagiert und warum das Vereine betrifft.

15.05.2021 | Stand: 09:00 Uhr

In Untrasried reichen die Kindergartenplätze für das kommende Jahr nicht aus. Deshalb wird eine zusätzliche Kindergartengruppe für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren eingerichtet. Dazu will die Gemeinde einen Antrag auf Änderung der Betriebserlaubnis beim Landratsamt stellen, sagte Bürgermeister Alfred Wölfle in der Sitzung des Gemeinderats.

Eine Gruppe soll ins Gemeindehaus von Untrasried

Die zusätzliche Kindergartengruppe sowie eine weitere Gruppe sollen vorübergehend im Gemeindehaus untergebracht werden. Nach Rücksprache mit den Vereinsvorständen besteht die Bereitschaft, dass dafür der Vereineraum im Obergeschoss des Gemeindehauses als Ausweichraum genutzt werden kann. Die Musikkapelle kann bei Bedarf den Probenbetrieb in die Aula der Schule Obergünzburg verlegen, für Einzelunterricht und Kirchenchor wird eine Ausweichmöglichkeit im Sitzungssaal oder Floriansstüberl geprüft.

Im Öschle sollen drei weitere Bauplätze entstehen

Das Baugebiet Öschle soll um drei Bauplätze erweitert werden. Hierzu soll beim Ingenieurbüro Hörner ein Angebot eingeholt werden. Außerdem muss die Erschließung samt Wasser und Abwasser geklärt werden.

Im vergangenen Jahr wurde an einem Weiher in Untrasried eine Taufe einer Freikirchlichen Gemeinde vorgenommen. Ein erneuter Antrag für die Genehmigung einer Taufe wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Grund ist die Corona-Situation.

Ein anrüchiges Thema beschäftigt Bewohner von Hopferbach

Am Dorfgemeinschaftshaus in Hopferbach besteht das Problem von Verunreinigungen durch Fäkalien. Der Arbeitskreis Dorfgemeinschaftsplatz hat daraufhin vorgeschlagen, über die Sommermonate (Mai bis Oktober) das WC am angrenzenden Stadel zu öffnen. Dies würde von Marina Weiß gereinigt werden. Für die Wintermonate könnte ein Dixie-WC aufgestellt werden.

Auf Nachfrage erklärte Bürgermeister Alfred Wölfle, dass in Untrasried am Weiher das WC im Sommer bei Badebetrieb geöffnet ist. Die Reinigungskosten werden von der Gemeinde getragen. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag des Arbeitskreises für die Sommermonate zugestimmt. Für die Wintermonate wird noch nach einer Lösung gesucht.