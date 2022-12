Fahranfängerin gerät nahe Bidingen ins Schleudern und fährt in die Böschung

Eine 18-Jährige hat auf einer Landstraße in der Nähe von Bidingen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam von der Straße ab und landete im Gebüsch.

13.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Eine 18-jährige Fahranfängerin ist am Montagabend auf der Straße zwischen Osterzell und Sachsenried ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf fuhr sie nahe Bidingen zu schnell in eine Kurve. So geriet sie auf die entgegengesetzte Fahrbahn und überfuhr einen Leitpfosten.

Totalschaden am Auto, Frau jedoch unverletzt

Als die junge Frau gegenlenkte, kam sie ins Schleudern und damit nach links von der Straße ab. Dort fuhr sie in eine Böschung. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von 13.000 Euro.

