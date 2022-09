Fahrerflucht in Biessenhofen: 32-Jähriger streitet Unfallbeteiligung ab

Ein 32-Jähriger hat in Biessenhofen ein parkendes Auto angefahren und wollte dann flüchten. Zwei Zeugen hielten ihn auf, doch der Mann leugnete die Tat.

Nachdem er beim Rückwärtsfahren ein parkendes Auto beschädigt hatte, hat ein 32-Jähriger am Dienstagvormittag in Biessenhofen versucht, den Unfallort unbemerkt zu verlassen. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf wollte der Mann vom Hof einer Autowerkstatt in die Kaufbeurerstraße einbiegen. Als er wendete und rückwärts fuhr, stieß er mit dem parkenden Auto des 52-jährigen Werkstattbesitzers zusammen und schon dieses gegen die Fassade der Werkstatt. (Lesen Sie dazu auch: Unfallflucht: Unbekannter beschädigt bei Apfeltrang einen Bagger)

Zeugen hörten den Aufprall und hielten den Unfallverursacher auf

Zwei Zeugen - der Werkstattbesitzer und ein Kunde - hörten den Aufprall und liefen nach draußen auf den Parkplatz. Dort hielten sie den 32-Jährigen an und sprachen ihn auf den Unfall an. Der Mann bestritt jedoch mehrfach, beteiligt gewesen zu sein - und das obwohl Spuren auf seinem Wagen zu sehen waren, die eindeutig auf den Zusammenstoß hindeuteten.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen

Der 32-jährige Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort entgegen. An beiden Fahrzeugen und der Hausfassade entstand ein Schaden von ungefähr 5200 Euro.

