Eine Fahrradfahrerin und ein Autofahrer sind bei einem Unfall in Marktoberdorf zusammengestoßen. Dabei wurde die 39-jährige Radlerin verletzt.

25.11.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Am Donnerstagmittag ist eine 39-Jährige mit ihrem Fahrrad die Hans-Weber-Straße in Marktoberdorf in nördlicher Richtung geradelt. An der Kreuzung Xaver-Martin-Straße fuhr sie jedoch in die Kreuzung ein, ohne den vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Pkw-Fahrer durchfahren zu lassen.

1650 Euro Sachschaden

Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.650 Euro.