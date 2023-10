Fahrt frei für den neuen Flexibus in Marktoberdorf: Das sagen die Fahrgäste

Tag eins des Flexibusses in Marktoberdorf: Bereits am Montagmorgen sind die ersten Fahrgäste mit an Bord. Wie die Buchung auf Knopfdruck funktioniert.

16.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

"Buchen. Einsteigen. Mobil sein" lautet das Motto der neuen Flexibusse. Seit diesem Montag rollen die weiß-orangefarbenen Elektrobusse durch die Straßen von Marktoberdorf. Wo sie genau lang fahren? Das bestimmen nun nicht mehr Fahrpläne und Linientaktungen, sondern die Fahrgäste. Ganz einfach. Per Knopfdruck. So verspricht es das neue ÖPNV-Konzept der Stadt. Doch ist eine Buchung in der Praxis wirklich so unkompliziert, wie es die Theorie verspricht? Unsere Redaktion hat ein Tag eins die Probe aufs Exempel gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.