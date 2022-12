Fake-Gewinn und Lovescamming: Telefonbetrug im Ostallgäu

Zwei Frauen aus Bidingen und Marktoberdorf sind Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Täter nutzen verschiedene Maschen, um Menschen um ihr Geld zu bringen.

27.12.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Zwei Frauen - eine aus Bidingen, die andere aus Marktoberdorf - sind Telefonbetrügern auf den Leim gegangen. Nach Angaben der Polizei wurde der Frau aus Bidigen weis gemacht, sie hätte Geld gewonnen, die Marktoberdorferin fiel auf einen sogenannten Liebesbetrug herein.

Durch mehrmaliges Anrufen vierstellige Summe entlockt

Die Frau aus Bidingen erhielt am 21. Dezember einen Anruf, in dem eine Unbekannte sie informierte, dass sie angeblich 39.900 Euro gewonnen habe. Das einzige was sie dafür tun müsse sei, Wertguthabenkarten zu kaufen und der Anruferin die darauf stehenden Codes durchzugeben. Über drei Tage hinweg rief die Unbekannte mehrmals bei der Frau an und brachte diese dadurchdazu, für eine vierstellige Summe Karten zu kaufen und die Codes durchzugeben.

Die Polizei rät, sich im Zweifelsfall zu melden und gibt außerdem den Tipp: Wer gewinnt, muss nichts zahlen.

Liebesbetrug - eine weit verbreitete Masche unter Telefonbetrügern

Bereits seit einem halben Jahr pflegt eine 53-jährige Marktoberdorferin Kontakt zu einem angeblichen US-Soldat und Arzt. Der Anrufer - weder Soldat noch Arzt - brachte sie durch Liebesbekundungen so weit, dass sie eine niedrige dreistellige Summe über eine Guthabenkarte an ihn weiterleitete. Die Betrugsmasche ist unter dem Namen „Liebesbetrug“, „Love-Scamming“ oder auch „Romance-Scamming“ bekannt und weit verbreitet.

Lesen Sie auch: Weinerliche Mädchenstimme am Telefon: Schockanrufe in Marktoberdorf