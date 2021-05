Ein falscher 100-Euro-Schein bringt eine Ostallgäuerin in Bedrängnis

Die Blüten wurden bei einem Drogerie-Einkauf in Füssen entdeckt. Wie das Amtsgericht Kaufbeuren entschieden hat.

15.05.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Eine 22-Jährige aus dem südlichen Ostallgäu und ihr drei Jahre älterer Bekannter mussten sich wegen Inverkehrbringung von Falschgeld und versuchtem Betrug vor dem Amtsgericht Kaufbeuren verantworten. Der verheiratete Bautechniker soll Anfang vergangenen Jahres einen von einem unbekannten Täter mit Hilfe eines Tintenstrahldruckers gefälschten 100-Euro-Schein bei einem Handyverkauf erhalten haben, den er der Mitte 2019 wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit versuchtem Betrug verurteilten Angeklagten übergab.

Diese wiederum wollte im Februar 2020 in einer Füssener Drogerie damit bezahlen, wobei die Kassiererin die Echtheit des Scheins anzweifelte und daraufhin die Polizei verständigt wurde. Beide Beschuldigten gaben an, die Fälschung nicht erkannt zu haben.

Übergabe von Falschgeld fand in der Dunkelheit statt

Der Angeklagte hätte ein Handy für 300 Euro im Internet angeboten und zur Kontaktaufnahme seine Telefonnummer hinterlegt. Ein Interessent hätte ihn daraufhin angerufen, einen Treffpunkt ausgemacht und dort das Geld in Form von drei 100-Euro-Scheinen an ihn übergeben. Es sei dunkel gewesen und er hätte nur kontrolliert, ob es sich um drei Scheine handelte. Diese verstaute er in der Mittelkonsole seines Autos, wo er einen davon später entnahm und der Angeklagten übergab.

Sie hätte ihn zuvor um Geld für ein Konzert gebeten. Auch sie hätte den Schein nach Einbruch der Dunkelheit überreicht bekommen und ihn, ohne genauer hinzusehen, in ihre Jackentasche und später ihren Geldbeutel gesteckt. Die Fälschung sei ihr erst aufgefallen, nachdem sie den Schein aus ihrem Geldbeutel nahm, um an der Drogeriemarktkasse zu bezahlen.

Geldschein war laut Füssener Kassiererin eindeutige Fälschung

Die Aussage, sie hätte dann unmittelbar darauf hingewiesen, ohne der Kassiererin den Schein zu übergeben, bestritt diese wiederum während ihrer Zeugenaussage. Die Angestellte erklärte, dass ihr der Schein bereits von der Angeklagten zur Zahlung gereicht worden sei und sie dabei die Fälschung unmittelbar bemerkt hätte. „Das war so eindeutig, dass der falsch war, dass man es eigentlich hätte merken müssen.“

Ihre Vorgesetzte bat die Beschuldigte daraufhin ins Büro und rief die Polizei. Dies begrüßte die Angeklagte laut eigener Aussage, „ich war auch dafür, weil ich nicht wollte, dass sowas in den Umlauf kommt. Ich wollte nichts damit zu tun haben.“ Auch ein Chatverlauf zwischen ihr und dem Angeklagten vom April 2020 brachte diese Haltung zum Ausdruck. Sie schrieb ihm mehrfach, dass sie „keinen Stress“ wolle „für etwas, das sie nicht getan hat“ und es „schlimm“ fände, „dass ich sowas überhaupt im Geldbeutel hatte“.

Vor dem Amtsgericht Kaufbeuren bestehen Zweifel an der Aussage der Angeklagten

Da der Schein von der Kassiererin unmittelbar erkannt worden war und auch bei Inaugenscheinnahme im Gerichtsaal alle Anwesenden die schlechte Umsetzung und direkte Durchschaubarkeit der Fälschung bestätigten, brachte der Richter seine Zweifel gegenüber den Aussagen der Angeklagten mehrfach zum Ausdruck. Auch die Staatsanwältin hielt den Sachverhalt für erwiesen und plädierte dafür, den Angeklagten mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro und die einschlägig vorbestrafte Angeklagte mit 120 Tagessätzen zu je 10 Euro zu belegen. Beide zeigten sich hierüber unzufrieden und interpretierten die Forderung als „ungerecht“ und „unangemessen“.

Das Gericht belegte die Beschuldigte mit 90 Tagessätzen zu je 5 Euro und ihren Bekannten mit 60 Tagessätzen zu je 50 Euro, beide haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Richter erklärte, zur „festen Überzeugung“ gekommen zu sein, dass der Schein „in Kenntnis der Fälschung“ an die Angeklagte übergeben und später zum versuchten Zahlen verwendet worden sei. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.

