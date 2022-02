Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt Mann in Kraftisried um Tausende Euro

Der Betrüger hatte sich bei einem Anruf in Kraftisried mehrere Kennwörter verschafft. Wie er dann zu seiner Beute kam.

10.02.2022 | Stand: 13:57 Uhr

Am Mittwochabend hat ein Telefonbetrüger einen Mann in Kraftisried um mehrere Tausend Euro betrogen. Laut Polizei hatte ein Unbekannter bei einem 63-jährigen Mann in Kraftisried angerufen und sich am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgegeben (Lesen Sie auch: Die Polizei warnt: Warum Senioren besonders als Betrugsopfer gefährdet sind). Über diese bekannte Masche erlangte der Unbekannte durch geschickte Nachfragen verschiedene Kennwörter. Der Täter verschaffte sich über die Kennwörter Zugriff auf den PC des Opfers und konnte so mehrere Geldtransaktionen durchführen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro, die vermutlich nicht wieder zurückgeholt werden können. Die Polizei rät, niemals PINs, Kennwörter oder sonstige Daten per Telefon, E-Mail oder Nachrichtendienste - wie WhatsApp - weiter zu geben.

