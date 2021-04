Tierdrama mit Happy End: Warum Fohlen Voxl auf das Babyfläschchen angewiesen ist

Der achtjährige Elias Scholz päppelt Fohlen Voxl von Hand auf. Der tierisch-menschlichen Freundschaft geht eine dramatische Geburt voraus.

Alle zwei Stunden tagsüber, nachts alle vier Stunden, kriegt Voxl in Thalhofen sein Milchfläschchen. Und jedes Mal saugt er, als gäbe es kein Morgen mehr. Das Besondere daran? Der fuchsfarbene Voxl ist kein Menschenbaby, sondern ein süddeutsches Kaltblut, also ein Pferd. Aber die Handaufzucht ist nötig, weil seine Mutter, Elitezuchtstute Paula (16), den Kleinen zwar liebt und beschützt, aber keine Muttermilch für ihn hat.

Gescheitert war auch der Versuch, die Milchproduktion mithilfe von Medikamenten anzukurbeln. „Deshalb ziehen wir Voxl mit der Flasche auf“, erklärt sein Besitzer Elias Scholz (8). Der Zweitklässler ist dabei unermüdlich. „Elias macht das sehr zuverlässig“, sagt seine Mutter Barbara: „Nur nachts muss er nicht aufstehen. Da füttere ich das Fohlen.“ Elias Augen strahlen, wenn die Rede von dem Fohlen ist, um das er sich so rührend kümmert. (Lesen Sie auch: Nach Unfall: Kater Jimmy aus Kaufbeuren kann dank eines speziellen Rollstuhls wieder gehen)

Schwangere Stute erkrankte plötzlich

Dabei stand dessen Leben – und das seiner Mama – Spitz auf Knopf. Denn Stute Paula wurde plötzlich unwahrscheinlich krank. Sie hatte über 40 Grad Fieber, war apathisch und lag nur noch, erinnert sich Elias’ Mutter. „Sie hat auch drei, vier Tage lang nichts mehr gefressen und mit ihren Füßen geknackst“, ergänzt Elias. Begonnen habe all das an dem errechneten Geburtstermin des Fohlens. Der Tierarzt vermutete daher eine Schwangerschaftsvergiftung. Elias Aufregung war groß, schließlich hängt er sehr an den Pferden. Er bangte um das Leben von Stute und Fohlen.

Der Tierarzt schlug Alarm

Vor drei Wochen erreichte das Tierdrama dann seinen Höhepunkt. Der Tierarzt schlug am Dienstag wegen sehr schlechter Blutwerte Alarm, die Angst vor einer Blutvergiftung und damit das Leben beider Tiere wuchs. – Familie Scholz scheute keine Kosten und Mühen und brachte die trächtige Stute sofort nach Starnberg in eine spezielle Tierklinik. Es galt zu handeln, zumal Voxl sich im Bauch seiner Mutter bereits bewegte, und offenbar auch seine Herztöne gut waren. In der Tierklinik ging es danach sehr schnell. „Weil er einfach nicht kam und es seiner Mutter so schlecht ging, haben sie Voxl geholt, indem sie die Geburt einleiteten“, erzählt Barbara Scholz. Am Mittwochabend um 17 Uhr war das Fohlen da. Es musste aber noch mit seiner Mama in der Klinik bleiben. (Lesen Sie auch: Besucher bis aus der Schweiz: So war die Fohlen-Show auf dem Haflingerhof in Roßhaupten)

Insgesamt waren sie 1,5 Wochen dort. Elias ist der Tierklinik dankbar und glücklich, dass es seinem Fohlen und auch der Stute nun gut geht. „Trotzdem haben sie es bei uns daheim schöner“, sagt er. Das soll so bleiben. „Paula darf ihren Lebensabend bei uns genießen“, sagt seine Mutter.

Das Fohlen muss trainieren

Der muttermilchlos ernährte Voxl wiederum muss viel auf Asphalt laufen, um für seinen Muskelaufbau und die Gelenkentwicklung zu trainieren. Die Familie Scholz kennt sich damit aus. Voxl ist schließlich schon das dritte Fohlen, das sie erfolgreich mit der Flasche großgezogen hat...

